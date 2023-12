Na kraji města vypiplali střelnici, teď musí jinam. Hluk překáží novým domům

„Od devadesátých let jsme to tu budovali, začínali jsme prakticky od nuly, kdy původní vojenská střelnice byla zdevastovaná. Vytvořili jsme tady svépomocí kvalitní zázemí, investovaly se nemalé finanční prostředky. Je to jedna z nejvybavenějších a nejlepších střelnic široko daleko,“ popisuje hrdě šéf lounského spolku Společnost českých střelců Luděk Dvořák.

V 90. letech byla situace jiná, šlo o nevyžívanou okrajovou část města. Vývoj města jde dál a rozrůstá se tímto směrem. Navíc tady plánujeme rekreační oblast, do ní se svým charakterem střelnice nehodí. Martina Bečvářová místostarostka Loun