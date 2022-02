Řidič překročil rychlost a převrátil autobus plný studentů, dostal podmínku

Nehoda se stala 9. února 2018 pár minut po půl deváté ráno. Autobus vezl více než 60 lidí – studenty žateckého gymnázia a pedagogy. Mířili na lyžařský pobyt do Rakouska.

V místě křižovatky sv. Václava nedaleko Blšan řidič nerespektoval dopravní značení stanovující nejvyšší povolenou rychlost, která tam v tu dobu kvůli probíhajícím pracím na vozovce byla snížena na 50 kilometrů v hodině. Úsekem projížděl více než sedmdesátkou. Panovalo navíc typické únorové počasí, ráno bylo zamlžené a vozovka mokrá.

Autobus dostal smyk, narazil do svodidel a následně sjel do příkopu, kde se převrátil na bok. Čtyři lidé tehdy utrpěli středně těžká zranění, dalších 61 lidí se zranilo lehce. Podle soudu ke zraněním cestujících zřejmě přispělo, že nebyli připoutaní. Nikdo z poškozených nepožádal o náhradu škody.

Škoda na autobusu byla vyčíslena na více než 3,75 milionu korun. Pojišťovny, které v součtu požadovaly 120 tisíc korun za náklady vynaložené na léčbu zraněných, soud odkázal na tehdejšího řidičova zaměstnavatele.

Řidič prohlásil vinu a řekl, že skutku lituje. Podle jeho slov šlo o souhru nešťastných náhod. Soud tak mohl proběhnout ve zrychleném procesu a nezabýval se důkazy týkajícími se dopravní nehody. Prohlášení bral jako polehčující okolnost.

Za obecné ohrožení z nedbalosti řidiči v krajním případě hrozilo až pět let vězení. Soudkyně Hana Bachová přijala návrh obžaloby a vyměřila mu trest v délce dvou let vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky.

Obžalovaný: Zákaz činnosti je příliš dlouhý

Obžalovaný se ale ohradil vůči výši čtyřletému trestu zákazu činnosti, tedy řízení motorových vozidel.

„Délka trestu se nám zdá nepřiměřeně vysoká. Klient vykonává práci řidiče patnáct let a takový trest pro něj znamená ztrátu příjmů,“ zmínil jeho advokát Jan Greisiger.

Řidiči přitížil fakt, že se v minulosti dopustil několika dopravních přestupků, včetně jízdy autem pod vlivem alkoholu. „Byla to mladická nerozvážnost,“ okomentoval to a zdůraznil, že posledních osm let se žádného přestupku nedopustil.

Soudkyně se i v této části přiklonila k návrhu žalobkyně, která pro muže požadovala zákaz řízení všech motorových vozidel na čtyři až pět let.

„Dopravní nehoda se nestala kvůli souhře náhod, jak tu bylo ze strany obžalovaného prezentováno, ale šlo o nedbalost. Obžalovaný je dlouhá léta řidičem z povolání a nerespektoval stanovenou rychlost o nejméně dvacet kilometrů v hodině,“ řekla soudkyně.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i žalobkyně si ponechali lhůtu na odvolání. „S výši trestu zákazu činnosti nesouhlasíme, odvoláme se,“ uvedl po skončení líčení řidičův obhájce.