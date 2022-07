Památník Rudé armády pomazal psími výkaly, soud muže potrestal pokutou

Podle státního zástupce se muž dopustil na veřejně přístupném místě „hrubé neslušnosti“ tím, že hanobil kulturní památku, čímž spáchal trestný čin výtržnictví.

„To, že má stát obdobný památník ve veřejném prostoru věnovaný Rudé armádě je otázkou politickou a kulturní, která má být řešena především diskusí a ne takovýmto jednáním, kdy je opakovaně památník znečišťován psími exkrementy,“ řekl v závěrečné řeči žalobce.

Obžalovaný v květnu třikrát pomazal výkaly od svého psa ruský nápis na památníku. Činem chtěl podle svých slov vyjádřit svůj občanský postoj k ruské agresi na Ukrajině, se kterou nesouhlasí. Ještě než se ke svéráznému způsobu odhodlal, vyzval vedení města, aby památník nějakým způsobem zakrylo, nebo udělalo nějakou jinou veřejnou akci k vyjádření nesouhlasu k válce na Ukrajině.

„Ruská armáda, která je pokračovatel Rudé armády, vraždí na Ukrajině civilisty, zemi okupuje. Oslovil jsem starostu, aby město památník zakrylo. Jen mi poděkoval za podnět a nic se dál nedělo,“ vysvětloval své pohnutky s tím, že památník nechtěl poničit. Odmítl, že by svým jednáním vzbudil nějaké veřejné pohoršení.

Jeho obhájce se pozastavil nad tím, že 33 let po revoluci jsou stále na veřejných místech památníky s komunistickými symboly. „Proč je tady srp a kladivo? To, že tady někdo propaguje komunismus to nikomu nevadí,“ upozornil.

Muže odhalily kamerové záznamy. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se stal památník několikrát cílem vandalů, památník proto začaly monitorovat kamery městské policie. Na záznamech strážníci pak muže identifikovali.

Soudce: Udělejte třeba petici

Památník má památkovou ochranu od května 1958, vznikl v letech 1946-47. Má vyjadřovat poděkování Rudé armádě za osvobození města od fašistické okupace.

Ve výměře trestu se soudce přiklonil k návrhu obžaloby.

„Kdybyste se činu dopustil jednou, bral bych to jako symbolickou revoltu a přestupek, ale udělal jste to už třikrát, to už je trestný čin a přes čáru. Už to nedělejte a raději iniciujte u Národního památkového ústavu, aby byl pomník vyjmut z fondu památkové ochrany. Udělejte třeba i petici, ale nemažte po něm výkaly,“ vyzval soudce obžalovaného.

Kromě pokuty splatné ve sto denních splátkách má uhradit městu i částku za opakované čištění ve výši přes 1880 korun. Požadavek města o úhradu devíti tisíc korun za obnovu zlaceného písma soud odmítl s tím, že se má město případně obrátit na občanskoprávní soud.

Obžalovaný se proti trestu na místě odvolal, případ tak bude řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.