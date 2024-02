Dětská psychiatrie už nemá děsit. Stát jedná o opravě kritizovaného zařízení

Úpravy mají být podle ředitelky nemocnice Nikol Přibilové takové, aby interiér vyhovoval standardům dětské psychiatrické péče a působil na děti s bolavou duší příjemně.

„O rozsahu oprav a financování nyní jednáme s vlastníkem objektu a ministerstvem zdravotnictví. Ráda bych, aby během letních prázdnin proběhly základní opravy vnitřku budovy, které by zahrnovaly mimo jiné i nové podlahy a omítky,“ popsala Nikol Přibilová.

Konkrétní plán a rozsah rekonstrukce má být hotový do konce března. Část nákladů by měl hradit vlastník budovy, kterým je soukromá společnost, což by se následně promítlo do ceny pronájmu - ta by byla vyšší než nyní. Pokud se by se na tom ale zainteresované strany nedohodly, k výraznému a hlavně rychlému zlepšení tristního stavu nedojde.

To, že nejsou prostory vůbec ideální, se ví přitom řadu let. Problém ale je, že nemocnice je v pronajaté budově, sama od sebe tak potřebné úpravy realizovat nemůže. Před třemi lety situaci kritizoval i veřejný ochránce práv. Prostředí se podle jeho zjištění od té doby výrazně nezměnilo - strohé pokoje s minimem vybavení, pokoje s vykachlíkovanými zdmi, chybějící dveře na toalety i do sprch či mříže na oknech.

„Dětští pacienti zůstávají v nemocnici týdny i měsíce. Není fér, že se kromě svého závažného duševního onemocnění musí potýkat i s místními nedůstojnými podmínkami. Neutěšené prostředí psychice léčených dětí rozhodně neprospívá,“ uvedl zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm a apeloval nyní na ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo vhodnější podmínky.

To, že se řešení nedůstojného stavu rýsuje i přes letitou kritiku až nyní, je důsledkem i toho, že nemocnice v minulosti řešila akutnější problém, a to nedostatek personálu. Ministerstvo dokonce zvažovalo o úplném uzavření. Od záměru po kritice odborníků nakonec ustoupilo.

Plánované stavební práce se nemohou uskutečnit za plného ani částečného provozu zdravotnického zařízení, které má dvě oddělení - dívčí a chlapecké s kapacitou 50 pacientů ve věku od tří do 18 let. Hluk, pohyb dělníků a prach by totiž výrazně narušoval péči o děti s psychiatrickými diagnózami.

„Na dobu rekonstrukce bude nutné nemocnici uzavřít,“ popsala Přibilová s tím, že péče o pacienty dočasně převezmou jiná zařízení v zemi. Provoz dětské psychiatrické ambulance by zřejmě zůstal i v průběhu oprav zachován.

Vedení nemocnice plánuje i pořízení nového vybavení - nábytku a pomůcek pro děti. Peníze na to získalo od lidí, kteří přispěli do veřejné sbírky. Vybralo se přes 670 tisíc korun, což je o 160 tisíc víc, než bylo v plánu. Přispělo 800 dárců. „Jsem nadšená, že se podařilo vybrat víc, než jsme zadali konečnou částku. Peníze jsou určeny na vybavení nemocnice, část jich půjde třeba na renovaci dvou heren a využití dalších peněz je na uvážení paní ředitelky,“ podotkla iniciátorka sbírky Lucie Šaléová.

Ředitelka Přibilová za peníze na vybavení velmi děkuje. „Chci přizvat i designéry, aby výsledek odpovídal nejen potřebám pacientů, ale aby celek působil příjemně,“ přiblížila.

Avšak osobně ji mrzí, za jakých okolností a jakým způsobem byla sbírka komentována, kdy byla nemocnice popisováno jako místo z hororu. To prý odradilo některé rodiče, kteří sem odmítli děti, které to potřebovaly, hospitalizovat. Negativně se to odráží i v zájmu personálu tady pracovat. „Pokud si někdo přečte o tom, jak je to tady hororové prostředí, tak se sem moc nepohrne,“ konstatovala. Aktuálně tady hledají psychology i psychiatry.

I proto doufá, že ministerstvo neustoupí od záměru výstavby nové budovy. O této variantě se už nějakou dobu mluví a podle Přibilové by to bylo nejlepší řešení. Vedení nemocnice už má vytipovaný pozemek. Nákup pozemku a financování výstavby by musel zajistit stát. Jak ale řekla Přibilová, je to ještě běh na dlouhou trať, který potrvá roky.