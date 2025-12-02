Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Miroslava Strnadová
  6:00
Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v srpnu, kdy ho začaly trápit zdravotní problémy – po řadě vyšetření a několika týdnech hledání diagnózy u něj lékaři zjistili agresivní nádorové onemocnění krve. Zachránit ho může transplantace kostní dřeně.
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj vhodný dárce kostní dřeně. | foto: Archiv Andrei Chrastné

Pětatřicetiletý Pavel Tesárek bojuje s agresivním typem leukémie. Na snímku s...
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...
Pětatřicetiletý Pavel Tesárek bojuje s agresivním typem leukémie. Na snímku s...
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...
9 fotografií

„Od srpna měl Pavel zdravotní potíže – bolesti hlavy, očí, svalů. Absolvoval různá vyšetření a lékaři dlouho nevěděli, co mu je,“ vypráví jeho partnerka Andrea Chrastná.

Jeden lékařský tým zpočátku příznaky přičítal zánětu aorty a cév, to ale další vyšetření, včetně krevních testů, vyloučily. Pravé důvody Pavlových potíží lékaři odhalili až v říjnu.

Byla mu diagnostikována akutní myeloblastická leukémie. Jde o agresivní nádorové onemocnění krve, při kterém kostní dřeň produkuje velké množství nezralých bílých krvinek. Tyto buňky utlačují zdravé krvinky a zhoršují tvorbu červených i ostatních bílých krvinek a krevních destiček.

„V podstatě ze dne na den musel zahájit náročnou chemoterapii. Jeho jedinou šancí na přežití je transplantace kostní dřeně,“ pokračuje paní Andrea.

V tuto chvíli Pavel podstupuje chemoterapii. Pokud vše půjde dobře, mohl by se v prosinci na pár dní dostat domů. Před Vánocemi má ale naplánované další chemoterapie, poslední by měl podstoupit po novém roce. „Pokud chemoterapie zaberou a najde se vhodný dárce, měl by podstoupit transplantaci kostní dřeně v únoru,“ předestřela paní Andrea.

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj vhodný dárce kostní dřeně.
Pětatřicetiletý Pavel Tesárek bojuje s agresivním typem leukémie. Na snímku s partnerkou Andreou Chrastnou.
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj vhodný dárce kostní dřeně.
Pětatřicetiletý Pavel Tesárek bojuje s agresivním typem leukémie. Na snímku s partnerkou Andreou Chrastnou.
9 fotografií

Pavel je jedním ze zhruba stovky pacientů, kteří v České republice čekají na transplantaci kostní dřeně. V Česku je 156 tisíc registrovaných možných dárců a 43 milionů na světě.

I přesto se ale podle Kláry Conkové z Českého národního registru dárců dřeně občas pro nějakého pacienta nedaří ideálního dárce najít. „Nebo ho najdeme příliš pozdě a nemoc je rychlejší. Jediným řešením je neustále rozšiřovat řady dobrovolných dárců o novou ‚mladou‘ krev,“ doplnila Conková.

Obrovská vlna solidarity v Lounech

Pavlův příběh jeho partnerka zveřejnila na Facebooku. „Pája je milujícím tatínkem našeho chlapečka a pro mě nejlepším partnerem a kamarádem v jednom,“ popsala ho. „Je velmi aktivní – miluje jízdu na motorce, kole, vodní sporty, snowboarding. Je společenský a v kolektivu nezkazí zábavu,“ doplnila.

Tato výzva motivovala řadu lidí k zapsání do registru. Na hromadný nábor, který se uskutečnil první adventní neděli přímo v Lounech, přišlo během pouhých tří hodin 131 lidí. Úspěch registrační akce jemu i jeho rodině dává obrovskou naději.

„Je to úžasné. Náborářky mi na začátku říkaly, že očekávají vzhledem k velikosti Loun maximálně několik desítek lidí. Jsme dojatí a pevně doufáme, že to pomůže nejen Pavlovi, ale třeba i dalším nemocným, kteří léčbu také podstupují,“ sdělila vděčná Andrea.

K čemu je kostní dřeň a proč ji Madlenka potřebuje? Že darování bolí, je pověra

Mezi zájemci o zápis do registru bylo hodně Pavlových přátel, kteří mu neřeknou jinak než Tesi. Další si jeho příběh přečetli na sociální síti. „Tesiho znám roky. Sám mám malou dceru a nedokážu si představit, čím si Pavel a jeho rodina prochází. Chci pomoci,“ uvedl například Dominik Bureš poté, co vyplnil formulář a provedl si stěr slin z úst.

„Tesi je dobrý kamarád, známe se 15 let. Tohle je to nejmenší, co teď pro něj můžu udělat,“ řekl další z dárců Vítězslav Urban.

Samotná registrace zabrala jen pár minut. Po vyplnění dotazníku a jeho kontrole si účastníci odebrali vzorek slin vatovou štětičkou, kterou vložili do obálky a uzavřeli. „Všechny odebrané vzorky registr nyní analyzuje na transplantační znaky,“ řekla náborářka registru Edita Žďánská.

Pokud se ukáže, že je dárce pro Pavla či jiného pacienta ideální, pracovníci z registru se mu ozvou s výzvou k odběru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v...

2. prosince 2025

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

ilustrační snímek

Specialisté z oddělení vražd Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují násilný trestný čin, který se stal poblíž obce Radešín. Případ se týká nedávného nálezu lidských ostatků muže,...

1. prosince 2025  12:47

Loni tři, letos už 143. Případů žloutenky v Ústeckém kraji prudce přibylo

Správné mytí rukou. Redaktorka MF DNES, která na absolvovala minikurz v...

Výrazný nárůst případů žloutenky typu A evidují v letošním roce na severu Čech hygienici. Zatímco v roce 2024 byly zaznamenány pouze tři případy a v roce 2023 šest, od začátku letošního roku je...

1. prosince 2025  12:30

Pátrá se po svědcích rasismu. Urážení romských fotbalistů vyšetřuje policie

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

Policie vyšetřuje případ, kdy romské děti čelily ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků, pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. A vyzývá svědky,...

1. prosince 2025  12:28

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Kozákova snová noc. Neuráží se a nekope kolem sebe, chválí trenér žolíka

Hráči Teplic se radují po gólu Matyáše Kozáka v 77. minutě utkání proti...

I sen někdy může svátečního střelce nakopnout, aby dal ve fotbalové lize vítězný gól. „Večer před zápasem se mi zdálo, že se proti Bohemce trefím. Jsem rád, že to vyšlo, že gól padl a byl vítězný....

1. prosince 2025  9:50

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Litvínov, 30. 11. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Tři čistá konta proti jednomu soupeři v řadě? Karlovarský hokejový brankář Dominik Frodl málem v extralize znovu vynuloval Litvínov, i tak se jeho série dá považovat za unikátní: osm třetin v kuse ho...

1. prosince 2025  9:23

Varnsdorfská radnice bude po opravě přístupná lidem s handicapem

Rozsáhlá oprava, díky které bude přístupná lidem s handicapem, čeká budovu...

Rozsáhlou rekonstrukcí, díky které bude přístupná handicapovaným obyvatelům, projde v následujících měsících historická budova radnice z konce 19. století na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu na...

1. prosince 2025  7:07

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Bohemians - Teplice 0:1, druhou venkovní výhru hostům vystřelil Kozák

Fotbalisté Teplic oslavují výhru 1:0 na hřišti Bohemians.

Dělily je čtyři body, po nedělním klání ale zůstal jediný. Hosté z Teplic totiž v 17. kole fotbalové Chance Ligy nedovolili vstřelit Bohemians ani branku a v tabulce se zařadili těsně za ně. Jediný...

30. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.