Úpravami prošlo také okolí tzv. prameníku, který je nyní opět přístupný veřejnosti. Z hloubky 1 100 metrů z něj vyvěrá léčivý slaný pramen.
„Součástí revitalizace parčíku byla i nová výsadba stromů, keřů, trvalek i tisíců cibulovin, které budou během roku postupně dotvářet podobu tohoto místa,“ doplnila vedoucí lounského odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotková.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v tomto ročním období budou až v podzimních měsících ještě dosety travní plochy a dokončena zelená střecha altánu.
„Střechu altánu oživuje umělecké dílo Horizonty autora Mikuláše Becka, které doplňuje výhled na České středohoří. Dílo vychází z obrysů této krajiny zachycených v tvorbě trojice významných lounských umělců – Kamila Linharta, Vladislava Sýkory a Zdeňka Sýkory,“ popsala Aneta Klocová z lounské radnice.