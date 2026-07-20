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Lounský park, kde vyvěrá minerální pramen Luna, prošel velkou proměnou

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  7:07
Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo proměnit prostor v příjemné místo pro odpočinek. Lidé zde nově najdou zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě. Práce trvaly několik měsíců, lounská radnice za ně zaplatila 10,6 milionu korun.

Úpravami prošlo také okolí tzv. prameníku, který je nyní opět přístupný veřejnosti. Z hloubky 1 100 metrů z něj vyvěrá léčivý slaný pramen.

„Součástí revitalizace parčíku byla i nová výsadba stromů, keřů, trvalek i tisíců cibulovin, které budou během roku postupně dotvářet podobu tohoto místa,“ doplnila vedoucí lounského odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotková.

Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo proměnit prostor v příjemné místo pro odpočinek.
Lidé zde nově najdou zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v tomto ročním období budou až v podzimních měsících ještě dosety travní plochy a dokončena zelená střecha altánu.
Součástí revitalizace parčíku byla i nová výsadba stromů, keřů, trvalek i tisíců cibulovin, které budou během roku postupně dotvářet podobu tohoto místa.
11 fotografií

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v tomto ročním období budou až v podzimních měsících ještě dosety travní plochy a dokončena zelená střecha altánu.

„Střechu altánu oživuje umělecké dílo Horizonty autora Mikuláše Becka, které doplňuje výhled na České středohoří. Dílo vychází z obrysů této krajiny zachycených v tvorbě trojice významných lounských umělců – Kamila Linharta, Vladislava Sýkory a Zdeňka Sýkory,“ popsala Aneta Klocová z lounské radnice.

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