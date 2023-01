Petice zabrala. Hřiště v Lounech, na které si stěžovali lidé z okolí, zmizí

„Jak se míče odráží od oplocení, dělá to hrozné rány. Takové hřiště by mělo být spíše dál od domů, máme to přímo pod okny,“ řekla seniorka Miloslava, jež v místě žije.

Dodala, že sportoviště přitahuje i problémové děti, které tam kouří a sprostě na sebe pokřikují.

Ještě před odstraněním míčového hřiště město vylepší to stávající travnaté na míčové hry v nedalekém Parku Letců RAF.

„Nebylo jej možné kvůli velkým nerovnostem povrchu plně využívat,“ uvedla vedoucí lounského odboru školství, kultury a sportu Zuzana Králová.

Úprava tohoto sportoviště již začala, vrchní vrstvu dělníci vybagrovali, a jakmile to dovolí počasí, budou práce pokračovat.

„Bude navezen substrát a opětovně osazeny branky. Následně se hřiště zatravní. Přibudou tam také směrem ke trati a k parku zábrany a sítě proti odlétávání míčů,“ popsala Králová.