Reagují na vábítko, hurá za holuby. Louny na nechtěné ptáky vytrénovaly dravce

Miroslava Strnadová
  8:15
Holubi. Znečišťují veřejná prostranství, historické památky, půdy i balkony obytných domů. Mnoho měst se s tímto problémem potýká a hledá účinné způsoby, jak jejich populaci co nejvíce snížit. V Lounech se rozhodli nasadit dvojici sokolů stěhovavých, kteří budou městské holuby plašit a lovit je.

Dvojice sokolích samců se vylíhla na začátku května a nyní prochází speciálním výcvikem. „Tento typ výcviku, kdy částečně kontrolovaní dravci regulují populaci holubů, se do jisté míry shoduje s klasickým sokolnickým výcvikem. Je ale nutné, aby si dravci zvykli na sokolníka jen v nezbytné míře,“ popsal sokolník Jan Šimánek s tím, že cílem je, aby si dravci zachovali určitou polodivokost.

Louny nasazují v boji proti holubům sokoly. Ptáci musí projít speciálním výcvikem. Na vše dohlíží sokolník Jan Šimánek.
Louny nasazují v boji proti holubům sokoly. Ptáci musí projít speciálním výcvikem.
Louny nasazují v boji proti holubům sokoly.
Louny nasazují v boji proti holubům sokoly. Ptáci musí projít speciálním výcvikem. Na vše dohlíží sokolník Jan Šimánek.
7 fotografií

Během výcviku si sokoli zvykají na vábítko ve tvaru městského holuba, který je jejich přirozenou kořistí. „V okamžiku, kdy dravec reaguje na vábítko, je možné s ním létat volně. Nyní jsme ve fázi, kdy už mohou létat volně a jsou přiváděni ke kořisti, kterou loví,“ doplnil Šimánek.

Výcvik probíhá v prostředí, kde budou sokoli později „operovat“. V minulých dnech se konal na poli na severním okraji Loun. „Jsme na místě, kde chceme, aby zůstali, a kde budou plnit roli predátora, který reguluje populaci holubů. Zároveň je to bezpečné místo pro výcvik, kde není rušivý provoz ani velký pohyb lidí,“ uvedl Šimánek.

Ptáci si během výcviku zvykají také na sledovací zařízení, které mají připevněné k tělu. Díky němu mohou odborníci ve speciální aplikaci sledovat jejich polohu. „I po vypuštění je budeme monitorovat a sledovat jejich chování, abychom viděli, jak se jim v lokalitě daří,“ zmínil Šimánek.

Výcvik trvá zhruba tři měsíce a předpokládá se, že bude ukončen v polovině září. Poté budou ptáci volně vypuštěni. Radnice jim chce vybudovat hnízdní budky, aby je lépe udržela v lokalitě – jde totiž o stěhovavé dravce a neexistuje stoprocentní jistota, že na místě zůstanou. „Pokud je ale na místě dostatek potravy, vhodné místo k nocování a zahnízdění a nikdo je nepronásleduje, měli by tam zůstat,“ vysvětlil sokolník.

Omráčená kořist padá na zem

Samice město pořizovat nebude. „Důvodem je vyšší pořizovací cena i předpoklad, že samci přilákají v dospělosti samici z volné přírody. Ideální by pak bylo, kdyby v Lounech či jejich blízkém okolí dravci zahnízdili a vyvedli mladé,“ uvedla Kamila Žáčková z lounské radnice.

Za dvojici dravců město zaplatilo zhruba 40 tisíc korun. Speciální sokolnický výcvik a veterinární péče vyjdou na dalších 105 tisíc korun.

Sokol stěhovavý loví svou kořist, tedy i městské holuby, úderem v letu. Nejčastěji se na kořist vrhá z velké výšky ve střemhlavém letu. Při napadení holubího hejna si vyhlédne nejslabšího jedince, na oběť útočí pařáty. V letu ji často jen omráčí a kořist padá na zem. Sokol ji sežere buď na místě, nebo ji odnese na klidnější místo.

Běžně denně uloví jednu kořist. Může se stát, že mu úlovek „ukradne“ jiný dravec, například káně. Sokol si pak často uloví novou kořist. Akční rádius sokola stěhovavého je kolem deseti kilometrů.

Dravci jsou jen jedním ze způsobů, jak se lounská radnice snaží populaci holubů regulovat. Vedle toho jsou na několika místech instalované odchytové klece, mimo jiné i na chrámu sv. Mikuláše. V zimě probíhá aktivní odlov v podobě odstřelu.

Město likviduje holuby odstřelem, najaté myslivce přijela odzbrojit zásahovka

Před časem nechala radnice v Lounech také instalovat dva holubníky. V nich mají holubi zahnízdit a naklást vajíčka, která jsou pak měněna za atrapy. Kontroluje se tak rozmnožování. Holubníky mají například v Teplicích a s podobným projektem přišel i Chomutov, který však místo holubníků pořídil pojízdnou maringotku.

Metody regulace holubí populace, jako je odchyt a usmrcování, jsou často považovány za neetické a neúčinné. V souvislosti s odstřelem holubů řešili loni na podzim incident v Bohušovicích nad Ohří nedaleko Litoměřic. Na radnicí najaté myslivce tehdy přijela policejní zásahová jednotka. Policisty zavolali lidé, které vyděsila střelba.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Premium

Právě si s manželem chystali večeři, když na ně zazvonili policisté a hasiči s tím, že musí byt okamžitě opustit. Rychle posbírali osobní věci a přesunuli se do dodávky před panelákem, jehož část teď...

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí...

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela

Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na silnici první třídy nedaleko Děčína. Druhý řidič utrpěl zranění, záchranáři ho převezli do nemocnice....

30. srpna 2025  9:57

Reagují na vábítko, hurá za holuby. Louny na nechtěné ptáky vytrénovaly dravce

Holubi. Znečišťují veřejná prostranství, historické památky, půdy i balkony obytných domů. Mnoho měst se s tímto problémem potýká a hledá účinné způsoby, jak jejich populaci co nejvíce snížit. V...

30. srpna 2025  8:15

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

30. srpna 2025

Hromadná nehoda šesti aut uzavřela tunel na D8. Dálnice je již průjezdná

Nehoda šesti aut v tunelu Panenská u Petrovic na Ústecku uzavřela zhruba na 3,5 hodiny dálnici D8 ze směru z Německa na Prahu. Srazila se tři osobní a tři nákladní auta, řekla mluvčí policie Ilona...

29. srpna 2025  15:28,  aktualizováno  19:19

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit...

29. srpna 2025  15:51

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  15:29

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

29. srpna 2025  14:32

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...

29. srpna 2025  12:24

Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

Pouštní král Macík. A „Američan“ Doubek. Domácí motorističtí nadšenci budou o víkendu pod mosteckým Hněvínem držet palce dvěma českým hvězdám. Czech Truck Prix zahájila čtvrteční propršená spanilá...

29. srpna 2025  8:22

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROTECHNIK (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 33 154 volných pozic

Stojí jako Rolls-Royce, měří 25 metrů. Na Žatecku rozjeli novou česačku chmele

Nový moderní stroj, k jehož obsluze je potřeba mnohem méně lidí než u jeho předchůdců, pomáhá na hospodářství ve Stekníku na Žatecku se zpracováním chmele. Téměř 25 metrů dlouhá česací mašina v ceně...

29. srpna 2025  5:45

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.