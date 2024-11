Děti se při zápasech převlékají před diváky, školní šatny jsou v hrozném stavu

Hráčům, soupeřům i rozhodčím se zástupci klubu za nedůstojné podmínky na sportovišti omluvili na sociální síti s tím, že nikde jinde v Lounech hrát basketbal nemohou a že ze všech kolektivních sportů v Lounech mají nejhorší podmínky.

„Je to pro nás trapná situace. To, že jsme to zveřejnili, není kritikou lounské radnice, ale chtěli jsme se veřejně omluvit všem, kteří k nám přijedou, za situaci v tělocvičně,“ řekl hlavní klubový trenér Jakub Hnátek.

Sportovní klub má necelé tři stovky členů, využívá tělocvičnu na základní škole Přemyslovců. Podle slov trenéra upozorňovali radnici na špatný stav šaten několik let, k nápravě však nedošlo. Loni byly šatny kvůli havarijnímu stavu uzavřeny. Město jako náhradní řešení pořídilo dvě obytné buňky.

„Mělo jít o dočasné řešení. Rekonstrukce šaten měla začít letos v dubnu, práce ale nezačaly a nemáme reálné informace, kdy začnou,“ štve trenéra.

Při zápasech buňky lounští hráči nevyužívají, protože se tam nevejdou, přenechávají je soupeřům a rozhodčím. „Nám chlapům tolik nevadí, že se převlékáme na hrací ploše, ale je mi trapně za ženy, které hrají 2. ligu, a za děti a mládež. Čtrnáctiletí, patnáctiletí kluci a holky to hodně řeší,“ zmínil Hnátek.

Redakce kontaktovala i zmíněnou základní školu s dotazem, jak situaci řeší při výuce tělocviku. Vedení se však nevyjádřilo.

Rekonstrukci zázemí tělocvičny včetně šaten radnice připravuje. „Je zpracována projektová dokumentace, která řeší sanaci a zázemí tělocvičny. Na stavbu je již vydáno stavební povolení,“ uvedl tiskový mluvčí Marcel Mihalik s tím, že realizace je zařazena do plánovaných investic na rok 2025. „Očekáváme, že o školním roce 2026/2027 již sportovci prostory budou využívat,“ dodal.

Starosta Milan Rychtařík (ANO) příspěvek basketbalistů na sociální síti považuje za agresivní nátlak kvůli výstavbě nové sportovní haly jen pro basketbalisty. „Když problém se šatnami v loňském roce nastal, rychle jsme pořídili buňky, jak si přáli, a město to stálo nemalé finanční prostředky. Proč to teď nevyužívají, nevím,“ řekl.

„Je to jen o tom, že Basket academy hraje na to, že potřebují pro sebe sportovní halu. Je to vydírací taktika, která se mi úplně nelíbí.“

Rychtařík zdůraznil, že radnice sport ve městě štědře podporuje. „Pro příští rok je v navrženém rozpočtu navýšení financování sportovních klubů a investic do sportovišť ze 7,5 milionů korun na devět milionů,“ řekl starosta.

O vlastní sportovní halu basketbalisté usilují roky. Její výstavba se v minulém volebním období začala připravovat. Po komunálních volbách před dvěma lety nové vedení Loun záměr odložilo. Důvodem byla nevhodně zvolená lokalita a radnice chtěla prověřit vytíženost stávajících sportovišť včetně školních tělocvičen.

Před časem radnice také oprášila projekt na rozšíření stávající městské sportovní haly, aby ji mohlo využívat více sportovních klubů než nyní. Kdy se bude realizovat, není jasné. Do budoucna se počítá také s výstavbou druhé sportovní haly. Stát by měla v jihozápadní části Loun, kde má podle vize radnice do deseti let vzniknout nová městská čtvrť.