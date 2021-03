O prodeji cenné Daliborky Louny neuvažují, lidé hlasovali pro obřadní síň

„Výsledky ankety jsme prodiskutovali na jednání rady města a budeme z nich vycházet při dalších jednáních zástupců všech zvolených uskupení, stran a hnutí v zastupitelstvu města. Chtěli bychom, aby panovala širší shoda,“ uvedl místostarosta Vladimír A. Hons (Unie pro sport a zdraví) s tím, že jednání se mají uskutečnit do poloviny letošního roku.

Anketu radnice vyhlásila loni v listopadu. Hlasovalo v ní přes 560 lidí. Vedle nejčastějšího přání na reprezentační a obřadní síň bylo druhým nejfrekventovanějším návrhem multifunkční centrum a třetím pronájem pro minipivovar, pohostinství nebo hotel. Nejméně lidí, pouze dvanáct, hlasovalo pro prodej.



Podle Honse ovšem o prodeji vedení města vůbec neuvažuje.

Daliborka je jedním z nejstarších domů v Lounech, nachází se na Mírovém náměstí. V jeho útrobách se ukrývá unikátní srubová místnost z konce 15. století.

V současnosti v historické budově, která je památkově chráněná, sídlí státní archiv, a to už od konce 50. let minulého století. Pracoviště se ale za dva roky přestěhuje do nových prostor a Daliborka tak zůstane opuštěná.

„Ideální by bylo, když ve chvíli, kdy se archiv přestěhuje, budeme mít jasno o rekonstrukci a dalším využití budovy,“ dodal Hons.

Kvůli vleklému soudnímu sporu v minulosti mezi městem Louny a tehdejšími soukromými spolumajiteli budova neprošla větší opravou. Náklady na rekonstrukci půjdou do desítek milionů korun. Město se chce poohlédnout po možnostech financování z některého dotačního titulu.