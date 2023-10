Louny chystají dopravní revoluci, v centru chtějí jednosměrný provoz

„Provoz v centru města je dlouhodobě hektický. Někteří řidiči nedodržují dopravní předpisy a parkují v obytné zóně mimo parkovací plochy, a dochází tak k ucpávání příjezdových komunikací na náměstí. To je problém i pro složky Integrovaného záchranného systému,“ popsal důvody ke změně místostarosta Pavel Csonka (SOCDEM).

Prakticky to znamená, že do historického centra by řidiči vjížděli ulicí Žatecká. Provoz kolem středového parkoviště na Mírovém náměstí by zůstal zachován ve stávající podobě, ven z centra by se řidiči dostali Hilbertovou ulicí. Dnes jsou ulice Žatecká a Hilbertova obousměrné.

Radnice si od tohoto kroku slibuje, že se centrum nebude ucpávat auty a vzniklo by i více parkovacích míst. Například v Hilbertově ulici často řidiči stojí před obchody, komplikují tak plynulý průjezd ostatních. Zjednosměrněním zde vznikne prostor pro nová parkovací místa, která by město zřejmě zpoplatnilo.

Podle Csonky by si po změně přestali řidiči zkracovat cestu právě přes náměstí. Jezdí tudy proto, aby se vyhnuli semaforům v ulici Osvoboditelů. „Máme změřeno z kamerového systému městské policie, že padesát procent řidičů jedoucích z Husovy ulice přes centrum tudy jenom projede a zkracuje si tak cestu na Louny-západ,“ upozornil.

O nutnosti dopravní změny v centru se mluví řadu let. Před čtyřmi lety to vypadalo, že ke zjednosměrnění dojde, radnice však od toho tehdy nakonec ustoupila. Nebyla na tom jednoznačná shoda v městské radě.

O termínu zavedení novinky se podle Csonky ještě jedná a není definitivní. Radnice zvažuje, že začne platit buď na začátku příštího roku, nebo v jeho průběhu.