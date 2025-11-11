Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl zkrachovalý spolek Omnium. Náklady na opravu a záchranu zdevastované památky jsou však mnohem vyšší, odhadují se na desítky milionů korun.

Koupi kostela odsouhlasilo lounské zastupitelstvo, ačkoliv podle místostarosty Pavla Csonky (SOCDEM) zprvu nebyl názor na pořízení památky jednotný. O tři týdny dříve totiž rada města koupi zamítla.

„Na zastupitelstvu jsme o tom diskutovali dlouho, hlasovalo se i o dvou protinávrzích,“ uvedl Csonka s tím, že zastupitelstvo nakonec koupi od insolvenčního správce, který spravuje majetek spolku Omnium, schválilo. „Je to velký závazek na několik volebních období, protože investice do opravy bude vysoká. Převládl však názor, že si kostel zaslouží záchranu,“ dodal místostarosta.

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)
Kostel v Brlohu, městské části Loun. Odemyká předseda osadního výboru v Brlohu Miloš Švestka. (listopad 2025)
Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)
Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)
Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)
Jednolodní kostelík se nachází na hřbitově na okraji Brlohu. Budova je ve velmi špatném stavu, jsou na ní viditelné praskliny, na velkých plochách je sloupaná fasáda odhalující opukové kameny a kvůli rozbité střešní krytině do stavby zatéká.

Město si nechalo zpracovat odborný posudek na technický stav stavby. Expert vyčíslil odhad nákladů na opravu zhruba na 123 milionů korun. Podle Csonky bude radnice hledat financování v externích zdrojích, tedy v různých dotačních titulech.

Do základní rekonstrukce se chce město z pozice vlastníka pustit už v následujících měsících. „Prioritou je sanace střechy. Důležité je i zjistit, na jakém podloží kostel stojí a jak podloží pracuje. Na některých místech je kostel popraskaný,“ přiblížila Zuzana Králová, vedoucí odboru majetkové správy lounské radnice.

Na rychlé statické zajištění budovy, aby neohrožovala nikoho v okolí, tlačí stavební úřad. Ten už několikrát vyzýval předchozího vlastníka, aby se do oprav pustil a padající zdivo nikoho neohrožovalo.

První písemná zmínka o kostele je z roku 1355. V minulosti ho vlastnila lounská farnost. „Kostel byl uzavřený v polovině 80. let minulého století poté, co zemřel pan farář. Potom už nebyl využíván a církev se vyjadřovala, že se jedná o zrušený kostel. V 90. letech byl vykraden, zbyla torza oltářů, interiér i celá stavba jsou značně poškozené,“ popsal předseda osadního výboru v Brlohu Miloš Švestka.

Chrám poškozený bombami prokoukl. Šikmý kostel v centru Ústí má novou fasádu

V roce 2017 už značně zchátralý kostel získal spolek Omnium, který vlastnil řadu obdobných památek po celé republice. Spolek sice plánoval jeho opravu, k tomu ale nikdy nedošlo. Jeho předseda se dostal před soud kvůli dotačním podvodům a spolek skončil v úpadku.

Místní by byli rádi, kdyby dominanta obce po rekonstrukci ožila. „Po opravě by se dal kostel využívat k pořádání příležitostných výstav, přednášek, koncertů, besed, eventuálně obřadů,“ navrhl Švestka.

Není to jediná sakrální památka, kterou Louny vlastní. Spravují několik kapliček a přímo ve městě vlastní kostel sv. Petra.

