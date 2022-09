Ve zúžení u D7 na Lounsku se srazilo auto s náklaďákem, jeden člověk nepřežil

„K nehodě došlo před sedmou hodinou ráno ve zúžení u nájezdu na dálnici D7,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Jeden ze členů posádky osobního vozu byl na místě mrtvý. „Další tři osoby utrpěly velmi vážná zranění. Jednu jsme vrtulníkem přepravili do ústecké nemocnice, další pak vrtulníkem do pražské vojenské nemocnice a třetí sanitkou do Motola. Čtvrtého lehce zraněného sanitka převezla do nemocnice ve Slaném,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

Řidič náklaďáku vyvázl bez zranění.

„Kolegové na místě odklánějí dopravu - ve směru od Prahy na Panenský Týnec a ve směru od Loun na Černčice. Příčina tragické nehody je předmětem šetření,“ doplnila Glogovská.