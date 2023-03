Škola poslouží žákům, úřadu i výrobně dortů. Obec po fasádě upraví interiéry

„Projekt zahrnuje nejenom kompletní rekonstrukci vnitřku budovy včetně všech technických rozvodů, ale také prostor kolem,“ uvedla starostka obce Ivana Sihlovcová s tím, že stavební práce mají trvat rok. Obec bude náklady hradit ze svého rozpočtu, menší podíl pak z dotací. Cena realizace bude známa po výběrovém řízení.

Do opravené budovy se přesune obecní úřad s knihovnou. Počítá se také s výrobnou dortů, kavárnou a cukrárnou. Do části objektu se vrátí i školní výuka, obec totiž jedná o pronájmu se soukromým subjektem, který v ní chce zřídit soukromou základní školu.

„Ani jsme nedoufali, že by se tato činnost tady mohla obnovit. Je to výzva a šance vrátit do obce vzdělávání ve formě základního školství,“ dodala starostka.

Žáci budou rozděleni do takzvaných trojročí. Výuka má začít už od letošního září, prozatím však v náhradních prostorech v obecní sokolovně. Do budovy školy se přestěhuje po dokončení rekonstrukce.

„Pro školní rok 2023/24 otevíráme třídu pro 1. a 2. ročník s kapacitou 10 až 12 dětí. První školní rok bude probíhat formou komunitního vzdělávání,“ sdělily zakladatelky Adéla Malá Volfová a Petra Rudolfová s tím, že škola nabídne moderní způsob výuky s důrazem na vzájemný respekt mezi učiteli a žáky.

„Jde nám o prostředí, kde je standardem důvěra a vzájemný respekt mezi dospělým a dítětem,“ doplnily.

Budova byla postavena v roce 1910. Kvůli nízkému počtu žáků byla škola uzavřena před více než dvaceti lety a od té doby byla prázdná. Před dvěma lety nechala obec opravit fasádu s výraznou štukovou výzdobou. Štukové prvky mají zůstat zachovány i v interiéru.