O bezúplatný převod budovy požádal Ústecký kraj vlastníka – Správu železnic (SŽ) – už před čtyřmi lety. Původně plánoval celkovou rekonstrukci, po které měla v prostorách nádraží vzniknout expozice o historii regionální železnice. V létě však krajská rada projekt utnula.
|
Stát chce prodat památkově chráněné nádraží u Litvínova, už ho nepotřebuje
„Ústecký kraj nemá pro budovu nádraží využití a realizace projektové dokumentace by byla plýtváním finančními prostředky,“ vysvětlila krajská mluvčí Magdalena Fraňková. Na zářijové schůzi pak krajští zastupitelé definitivně zrušili původní usnesení o převodu.
Muzejní expozici mělo zřídit a spravovat mostecké muzeum, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Podle Fraňkové však současné vedení muzea původní záměr přehodnotilo. Navíc kraj neuspěl se žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci.
Stanice je součástí Moldavské dráhy, která mezi lety 1885 a 1945 spojovala české a německé hory. Po druhé světové válce tu provoz ustal a koleje byly na německém území vytrhány. Roky se mluví o obnově trati, včetně oprav nádraží.
„Rozhodnutí kraje považuji za nešťastné,“ uvedl předseda Nadačního fondu Moldavská dráha/Teplický Semmering Petr Fišer. Fond se zasazuje o obnovu a rozvoj trati mezi Mostem/Teplicemi a Moldavou až do saského Freibergu.
Další osud budovy je nyní nejistý. SŽ už přitom počítala s tím, že ji bezúplatně převede na Ústecký kraj. Podle mluvčí Nely Eberl Friebové byla dokonce připravena smlouva.
„Obdrželi jsme zprávu, že kraj zvažuje pokračování projektu kvůli neschopnosti čerpat dotace. O výsledku jednání jsme zatím nebyli oficiálně informováni. Další postup bude záviset na stanovisku kraje,“ řekla.
|
3. srpna 2021