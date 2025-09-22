Už ho nechceme. Kraj nepřevezme nádraží u Litvínova, kde plánoval muzeum

Miroslava Strnadová
  9:25
Historické nádraží v Louce u Litvínova, které je součástí Moldavské dráhy, se nakonec muzeem nestane. Ústecký kraj totiž upustil od plánu převzít památkově chráněnou, ale opuštěnou a chátrající budovu z druhé poloviny 19. století a její další osud je zatím nejasný.
Nádražní budova v Louce u Litvínova.

Nádražní budova v Louce u Litvínova. | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Objekt si žádá velkou rekonstrukci. Případný nový vlastník by musel do opravy...
Jedna z přízemních místností.
Ukázka lidové tvořivosti u schodiště.
Nakouknutí do sklepa.
33 fotografií

O bezúplatný převod budovy požádal Ústecký kraj vlastníka – Správu železnic (SŽ) – už před čtyřmi lety. Původně plánoval celkovou rekonstrukci, po které měla v prostorách nádraží vzniknout expozice o historii regionální železnice. V létě však krajská rada projekt utnula.

Stát chce prodat památkově chráněné nádraží u Litvínova, už ho nepotřebuje

„Ústecký kraj nemá pro budovu nádraží využití a realizace projektové dokumentace by byla plýtváním finančními prostředky,“ vysvětlila krajská mluvčí Magdalena Fraňková. Na zářijové schůzi pak krajští zastupitelé definitivně zrušili původní usnesení o převodu.

Muzejní expozici mělo zřídit a spravovat mostecké muzeum, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Podle Fraňkové však současné vedení muzea původní záměr přehodnotilo. Navíc kraj neuspěl se žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci.

Stanice je součástí Moldavské dráhy, která mezi lety 1885 a 1945 spojovala české a německé hory. Po druhé světové válce tu provoz ustal a koleje byly na německém území vytrhány. Roky se mluví o obnově trati, včetně oprav nádraží.

„Rozhodnutí kraje považuji za nešťastné,“ uvedl předseda Nadačního fondu Moldavská dráha/Teplický Semmering Petr Fišer. Fond se zasazuje o obnovu a rozvoj trati mezi Mostem/Teplicemi a Moldavou až do saského Freibergu.

Další osud budovy je nyní nejistý. SŽ už přitom počítala s tím, že ji bezúplatně převede na Ústecký kraj. Podle mluvčí Nely Eberl Friebové byla dokonce připravena smlouva.

„Obdrželi jsme zprávu, že kraj zvažuje pokračování projektu kvůli neschopnosti čerpat dotace. O výsledku jednání jsme zatím nebyli oficiálně informováni. Další postup bude záviset na stanovisku kraje,“ řekla.

