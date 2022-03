Domy, parkoviště i nadchod. V krušnohorském městečku vyroste nové centrum

Záměr prodeje městských pozemků v Loučné a v její části Háj nedávno schválili zastupitelé města. Kupní cena za pozemky je stanovena na 18,6 milionu korun.

Výše se ale ještě může změnit, město si totiž nechává zpracovat revizní znalecký posudek. Část z prodaných pozemků už má nyní Skiareál Klínovec v pronájmu a provozuje na nich velká parkoviště.

„Společnost Skiareál Klínovec je věrohodný partner, a protože víme, že nám tu chybí doplňkové služby k areálu, který expanduje, tak jsme se rozhodli jít do společného projektu,“ uvádí starostka města Loučná pod Klínovcem Jana Nýdrová (Za Loučnou a Háj krásnější) s tím, že sama obec se zhruba 130 stálými obyvateli by se do výstavby nových objektů a parkovacích míst vzhledem k finanční náročnosti pustit nemohla.

Za pár let tak vznikne nové centrum Loučné. „Zvýší se prestiž města jako moderního a službami dobře vybaveného turistického střediska,“ stojí mimo jiné v důvodové zprávě k záměru prodeje pozemků.

To potvrzuje i majitel a jednatel Skiareálu Klínovec Petr Zeman.

„Hlavní ambicí projektu je vytvořit důstojné centrum Loučné. A to se všemi podstatnými službami. Půjde o město, které bude plné života, a navíc se mu zmírní dopravní zátěž. Projekt totiž bude obsahovat i nadúrovňová řešení přechodů státní silnice, takže odpadne nebezpečné a pro návštěvníky nepohodlné přecházení této silnice,“ přibližuje Zeman.

Co se týče služeb, město má oživit pekárna, obchod s potravinami a další služby jako kavárny, půjčovny atd. „Vznikne také skidepot s vytápěnými boxy, kde si zákazníci nechají lyže a budou se pohybovat po městě takzvaně nalehko,“ podotýká Zeman.

Součástí záměru je rovněž vytvoření 900 až 1 000 nových parkovacích míst. To město velmi vítá. Jejich stavba je dokonce jednou z podmínek prodeje pozemků. Parkování je totiž nejpalčivějším problémem lokality. Klínovec, který je nejvyšší horou v Krušných horách, během zimní sezony navštíví zhruba 400 tisíc lidí.

Jde nejen o sjezdaře, ale i běžkaře a ostatní sportovce využívající ostatní zimní aktivity. Velká část z nich míří do lyžařského areálu právě z Loučné pod Klínovcem a sousedního Háje. K dispozici sice mají několik oficiálních parkovišť, která pojmou stovky aut, další turisté ale parkují i podél příjezdových silnic nebo před domy místních.

„Je to velký problém. Kapacity současných parkovišť nejsou dostatečné a počet návštěvníků přitom každoročně narůstá. Proto chceme, aby v rámci realizace vzniklo několik stovek nových parkovacích míst, která budou určená pro veřejnost,“ říká starostka.

Náklady? Vyšší stovky milionů

V souvislosti s prodejem parcel si Loučná také vymínila, že od společnosti získá v jednom z plánovaných domů nebytové prostory pro umístění městského úřadu a infocentra a několik parkovacích míst v celkové hodnotě 14 milionů korun.

Po dokončení výstavby domů bude navíc společnost povinná městu nabídnout k prodeji dvě bytové jednotky za cenu realizačních nákladů, tedy bez navýšení o zisk.

Skiareál Klínovec chystá projekt několik let. „Během té doby bylo vypracováno několik architektonických studií. V současné době se připravuje soutěž na výběr finální architektonické studie, protože kvalitní architektonické a urbanistické zpracování zastavované plochy je pro město i pro nás velmi důležité,“ upozorňuje Zeman.

Dodává, že stavět by se mělo začít do jednoho roku až dvou let od získání všech veřejnoprávních povolení, což ještě nějakou dobu potrvá. „Předpokládané náklady jsou ve vyšších stovkách milionů korun,“ nastiňuje šéf skiareálu.