Pomluvil mě, žaluje politička rivala. Slova z Facebooku řeší soudy už šest let

Urban (Svobodní) se měl o Schwarzové nevybíravě vyjadřovat jak v příspěvcích na svém facebookovém profilu, tak také v komentářích pod příspěvky na jiném facebookovém účtu. V minulosti, kdy byl ještě opozičním zastupitelem a Schwarzová starostkou, údajně napsal, že ho za peníze daňových poplatníků špehuje a slídí kolem jeho soukromého objektu či že likvidovala nepohodlné zaměstnance.

V komentářích se pak objevovala sousloví jako „mafiánské praktiky“, „udavačská náplava“ či přímo, že „většina zakázek v Lomu je prasárna.“

Schwarzové se to dotklo a Urbana zažalovala. Požaduje omluvu a úhradu nákladů za soudy v řádu několika desítek tisíc korun.

Ani dnes spor rozhádaných komunálního politiků neskončil. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu vrátil k novému projednání Okresnímu soudu v Mostě. Ten loni rozhodl, že se má Urban Schwarzové za výroky omluvit.

Dlouhou omluvu měl zveřejnit jak na svém osobním profilu na sociální síti, tak také na webových stránkách města. Soud mu nařídil také uhradit soudní náklady.

Proti rozsudku se Urban odvolal a případ tak dostal na stůl odvolací senát. Krajští soudci na rozdíl od první instance nejsou názoru, že došlo k zásahu do osobnostních práv žalobkyně.

„Po přezkoumání rozsudku okresního soudu jsme došli k závěru, že řízení před okresním soudem trpí určitými vadami,“ odůvodnil rozhodnutí předseda odvolacího senátu Vilém Šetek.

Okresní soud podle něj třeba vůbec neřešil, zda události zmiňované v příspěvcích jsou pravdivé či nikoliv. „Úkolem okresního soudu v Mostě bude také zvážit, nakolik jsou komentáře vůči žalované, která v té době vykonávala jednu z nejvyšších funkcí samosprávy, snesitelné z hlediska výkonu této funkce,“ doplnil soudce.

Odvolací soud měl problém také s omluvou, kterou měl Urban zveřejnit na webových stránkách obce. Tuto část rozsudku proto úplně zrušil. Žalované komentáře se totiž na oficiálních komunikačních kanálech Lomu vůbec neobjevily.

Schwarzová odcházela z jednaní síně zklamaná. „Já se určitě nevzdám. Kdokoliv na světě by neměl druhého urážet,“ okomentovala výsledek soudu a dodala: „Pro mě není pan Urban chlap. Nedokáže přiznat, že to opravdu napsal a že udělal chybu. Chci dosáhnout spravedlnosti, protože se to dotýká nejenom mě, ale celé mojí rodiny.“

Starosta Vladimír Urban před odvolacím soudem odmítl autorství komentáře a příspěvků. „Nepsal jsem to. Zneužití facebookových profilů není vyloučené a stává se to,“ tvrdil. Zároveň žalobu politické rivalky považuje za nesmyslnou. A to i z důvodu, že tyto problematické příspěvky už nejsou na sociální síti dohledatelné. Někdo je podle něj smazal. „Souzení se pro takové věci je nesmysl. Já toho snáším na sociálních sítích, třeba z profilu uskupení Severočeši, mnohem více,“ okomentoval kauzu.

První žalobu na Urbana kvůli těmto facebookovým komentářům podala Schwarzová už krátce po jejich zveřejnění, ale ne za sebe jako soukromou osobu, ale jménem města. Soud žalobu zamítl a Schwarzová ji následně podala znovu jako soukromá osoba. Mezitím Schwarzová neobhájila mandát starostky, a je tak řadovou zastupitelkou. Vladimír Urban byl po volbách v roce 2022 jmenován starostou.

Lom je známý politickými půtkami. Například loni řešil mostecký soud žalobu manžela Kateřiny Schwarzové Bronislava Schwarze na současného radního Mariana Dancsa. Schwarz po něm chtěl omluvu a sto tisíc za údajnou pomluvu. Po výpovědi jednoho ze svědků si však vše rozmyslel a žalobu stáhl.