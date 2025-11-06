Okrádala i cikány, lhal exposlanec o ředitelce. Město po letech vymohlo škodu

Miroslava Strnadová
  6:29
Okresní soud v Mostě rozhodl ve prospěch radnice v Lomu v jednom z jejích místních sporů. Bývalému městskému radnímu Bronislavu Schwarzovi nařídil uhradit přes 300 tisíc korun jako náhradu škody. Radnice totiž musela částku dříve zaplatit bývalé ředitelce školy kvůli nepravdivým a urážlivým výrokům proneseným Schwarzem na tiskové konferenci před devíti lety.
Budova radnice v Lomu. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Schwarz, který je nyní v Lomu opozičním zastupitelem za hnutí Severočeši a v minulosti zastával mimo jiné post poslance, peníze městu před několika dny poslal. „Měl jsem si dát pozor na pusu. Nectil jsem presumpci neviny a za tohle pochybení jsem zaplatil,“ řekl.

Budova základní školy v Lomu.

Proti rozsudku se sice mohl odvolat, ale této možnosti nevyužil. „Nechtěl jsem to zbytečně dál natahovat,“ dodal. Prý tehdy tlumočil informace, které měl od zástupce, který odvolanou ředitelku ve funkci nahradil.

Případ se táhne od ledna 2016, kdy se na tiskové konferenci svolané tehdejší městskou radou v čele se starostkou Kateřinou Schwarzovou (Schwarzova manželka), mluvilo o odvolané ředitelce školy Ivaně Šabkové. Během konference pronesl radní Schwarz, mimo jiné, tyto výroky: „Pro mě je to šok, že okrádala i cikány, na který sháníme peníze.“ (...) „Pak se přišlo na to, že je obyčejný zloděj…“

Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Šabková se proti ostrým výrokům bránila žalobou na ochranu osobnosti, kterou podala proti městu. Soudy v několika úrovních jí daly za pravdu a potvrdily, že výroky byly nepravdivé, urážlivé a že jimi bylo zásadně zasaženo do jejích osobnostních práv.

V červnu 2022 uzavřela lomská radnice se Šabkovou před soudem smír a město jí kromě finanční satisfakce 300 tisíc korun muselo uhradit také soudní náklady. Celkem šlo o částku přes 400 tisíc korun.

Radnice pod vedením Schwarzovy manželky náhradu škody, která byla městu nepravdivými výroky způsobena, po Schwarzovi nevymáhala. K obratu došlo až po komunálních volbách v roce 2022.

Podnikatel chtěl v horách stavět chaty, pozemky teď soud vrátil městu

Schwarzovi zamířili do opozice a nové vedení Lomu zahájilo vymáhání 300 tisíc korun. „Z opozice jsme několikrát upozorňovali, že (Schwarz) měl škodu zaplatit, ale předchozí vedení se k tomu nemělo. Chvíli poté, co jsme nastoupili do vedení města, jsme nejdříve poslali předžalobní výzvu a pak podali žalobu,“ uvedl současný starosta Vladimír Urban (Svobodní), který výrok soudu uvítal: „Je to spravedlnost pro město Lom.“

Okresní soud v Mostě se žalobou zabýval od konce loňského roku. Soudkyně Radka Heresová letos v září dala lomské radnici za pravdu a uložila Schwarzovi, aby částku 300 tisíc korun navýšenou o úroky z prodlení a náklady řízení ve výši 64 tisíc korun městu uhradil.

Soud ve svém odůvodnění zdůraznil, že podíl žalovaného na škodě je o to významnější a politováníhodnější, protože je bývalý ředitel městské policie a bývalý poslanec. „Od člověka s takovou minulostí lze obecně očekávat, že bude ctít a respektovat práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů, a nelze akceptovat tak zásadní porušování práv člověka a právních povinností,“ konstatovala soudkyně.

Odložení neplatí. Prodej kina manželovi starostky za 100 tisíc se vrací policii

Schwarz k tomu dodal, že trestná činnost (i když ne u ředitelky) se v hospodaření městské příspěvkové organizace později prokázala. „Celé to na sebe vzala ekonomka a byla za to odsouzena,“ řekl.

Spor není jediný, který justici zaměstnává, Lom je v regionu známý svými politickými rozbroji. Na začátku letošního roku například soud zrušil prodej obecních pozemků z éry starostky Schwarzové. Justice se také opakovaně zabývá žalobami pro pomluvu, které na sebe tamní politici navzájem podávají.

