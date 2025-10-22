Odložení neplatí. Prodej kina manželovi starostky za 100 tisíc se vrací policii

Kauza prodeje zchátralé budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku, kterou za 100 tisíc koupil od města manžel někdejší starostky, aby ji následně za 7,2 milionu prodal, nekončí. Jak zjistil server iDNES.cz, policie, která případ nedávno odložila, se jím bude muset zabývat novu. K došetření jí ho vrátil státní zástupce.
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)

Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Takto vypadala budova bývalého kina v Lomu v roce 2019.
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Způsob prodeje městského majetku kritizuje současné vedení radnice, které kvůli tomu podalo na bývalou starostku Kateřinu Schwarzovou trestní oznámení.

Policie vyšetřování ukončila letos v září. Týkalo se podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se podle radnice dopustila právě bývalá starostka. Policie ovšem konstatovala, že se trestný čin nestal a kauzu odložila.

S tím lomská radnice nesouhlasila, a proto podala stížnost ke státnímu zastupitelství. Žalobce jí před pár dny v některých bodech vyhověl a usnesení policie o odložení případu označil za neodůvodněné. Policejnímu orgánu uložil, aby se kauzou zabýval znovu a nově o ní rozhodl.

Žalobce vyšetřovateli vytkl, že se nedostatečně zabýval otázkou, zda kupující (manžel exstarostky Bronislav Schwarz a jeho známý) za opravu budovy skutečně zaplatili 1,4 milionu korun, což byla podmínka nízké kupní ceny. Dále musí vysvětlit, proč se domnívá, že i přes absenci předkupního práva pro město v kupní smlouvě nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Poslanec Schwarz koupil dům za 200 tisíc. Od obce, kde starostuje jeho žena

Otočku v případu lomská radnice vítá. „Doufám, že policisté do detailů vyšetří to, na co jsme v trestním oznámení poukázali,“ uvedl starosta Vladimír Urban (Svobodní).

Podle něj je smlouva o prodeji kina z roku 2022 neplatná. Poukazuje při tom na skutečnost, že neobsahuje ustanovení o předkupním právu, jak je při prodeji obecního majetku v Lomu běžné. Ve smlouvě chybí podle jeho slov i podmínka, že tam má vzniknout sportovní centrum. Urban je přesvědčen, že jeho předchůdkyně smlouvu upravila ve prospěch kupujících a v rozporu s usnesením zastupitelstva.

Schwarzovou oživení případu překvapilo. „Je to pro mě nová informace,“ reagovala. Kauzu nadále považuje za politickou mstu namířenou proti ní a jejímu manželovi ze strany starosty Urbana. Schwarzovi jsou nyní opozičními zastupiteli.

Lomský biograf přestal svému účelu sloužit už před patnácti lety. Dlouhou dobu pak byla budova opuštěná a chátrala. V roce 2020 přišel komunální politik a manžel tehdejší starostky s nápadem, že v budově vybuduje sportovní centrum s tenisovými kurty, ve kterém budou moci místní senioři a děti sportovat zdarma. Prodej schválili tamní zastupitelé.

Kupní smlouvu podepsala v lednu 2022 právě exstarostka Schwarzová. Budova sice dostala nový kabát, ale sportovní centrum v ní nikdy nevzniklo.

Podnikatel chtěl v horách stavět chaty, pozemky teď soud vrátil městu

Místo toho Bronislav Schwarz a jeho známý objekt za 7,2 milionu korun prodali společnosti, která tam vyrábí reklamní potisky na hrníčky a sklenice. Kupní cena je splatná v měsíčních částkách ve výši 30 tisíc korun. Až po zaplacení celé kupní ceny se tato společnost stane jejím vlastníkem.

Město se snaží získat budovu zpět do svého majetku. Před několika měsíci podalo žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti. Soud se žalobou zatím zabývat nezačal.

