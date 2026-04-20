V lomu Československé armády (ČSA) skončila povrchová těžba v roce 2024. Rekultivace ale začala už před 30 lety a zahrnuje 4 500 hektarů plochy. Rostou tu lesy, vznikly mokřady, jezírka, louky, pastviny. Poprvé se veřejnost na některá místa dostala loni.
„Na cestě z Vysoké Pece do Černic probíhaly zemní práce, které komunikaci poškodily. Aktuálně se opravuje. Na začátku prázdnin plánujeme cestu otevřít, aby mohli chodci i cyklisté pohodlně procházet mezi oběma obcemi,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Lidé se dostanou k jezírkům Hedvika a Marcela, kde hnízdí ptáci, i k altánu, uvidí také sluneční hodiny. Potkat mohou ještě horníky, kteří těží zbytky uhlí v místech budoucích svahů jezera a zahlédnou likvidaci velkostrojů, mezi nimi i korečkového rypadla RK 5000, která začala tento týden a potrvá zhruba do dubna 2027.
Z rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS) je zhruba 12 kilometrů čtverečních chráněným územím. Přírodovědci zjistili, že v lomu ČSA a jeho okolí se vyskytuje zhruba 300 ohrožených druhů zapsaných do červených seznamů, dalších 100 patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy.
Prohlédnout si celé území mohou zájemci prostřednictvím virtuální prohlídky v aplikaci biosafari. Cílem je představit všechny zajímavosti lokality od historie dolování přes technické unikáty až po rekultivaci či přirozenou obnovu krajiny.
Mezi body věnovanými přirozené obnově krajiny je i Dům přírody u Jezeří, který má připomínat zaniklou vesnici Albrechtice. Expozice představí dramatické proměny krušnohorské krajiny od třetihorních močálů přes osidlování hor a éru těžby uhlí až po současnou rekultivaci.
Zájem podívat se do bývalého lomu ČSA i aktivního lomu Vršany je podle Maříkové velký. I proto bude odměnou pro vítěze fotografické soutěže možnost podívat se na práci na obou místech, například i usednout do aktivního bagru.
O vítězi bude hlasovat ve virtuální galerii veřejnost. Pořizovat atraktivní fotografie z výšky Krušných hor mohou zájemci až do podzimu. „Může to být jakýkoliv pohled na hory, jezero Most, podhůří. Protože nad oběma lomy je zákaz létat s drony, vybereme jeden den, kdy to fotografům umožníme,“ uvedla Maříková.
5. dubna 2026