Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

VIDEO: Ráj nejen pro zamilované jeřáby. Podívejte se na „jarní“ život v lomu ČSA

Pavel Křivohlavý
  8:19
Přírodovědec Michal Porteš už léta nahlíží objektivem dalekohledu a fotoaparátu na přírodu post těžební krajiny severních Čech a sleduje její vývoj. Po záběrech velkých stád jelenů, kteří sem v zimě přišli za potravou, se mu v národní přírodní památce Lom ČSA podařilo nafilmovat i jarní život mnohdy skrytých a ohrožených živočichů, kteří v prostředí otevřených ekosystémů nacházejí ideální podmínky.

„Video zachycuje nejhezčí část roku, jarní měsíce, kdy se do lomu po zimní přestávce vrací z teplých krajin pestré společenstvo ptačích obyvatel. Začínají se opět objevovat v území, které velmi dobře znají. Řada živočichů je velmi nenápadná a mnozí jsou plaší, takže není úplně jednoduché udělat zajímavé záběry. Je potřeba je dobře znát a vědět, jak se k nim dostat a nafilmovat je tak, aby si je mohla prohlédnout i široká veřejnost,“ říká Porteš.

Vodní plocha s ostrovy. V rámci rekultivace uvnitř lomu ČSA jsou prováděna opatření na zadržování vody a podporu biodiverzity. Na snímku vznikající nádrž s dvěma ptačími ostrovy.
Zajíc polní nedaleko uhelné sloje
Strnad luční. Kriticky ohrožený strnad luční je v lomu ČSA velmi hojným druhem.
Vegetace v národní přírodní památce Lom ČSA prochází samovolnou obnovou a někdy připomíná stepní prostředí dalekých zemí východní Asie.
Slavík modráček středoevropský. Silně ohrožený druh, který vyhledává nezarostlé plochy s nízkou vegetací a drobnými mokřady. Díky tomu je v lomu ČSA relativně hojný.
36 fotografií

Území bývalého lomu může být podle Porteše na první pohled laické veřejnosti hůře srozumitelné. „Klíčové je pochopit, že nároky lidí a divoké přírody na podobu ideálního životního prostředí se mnohdy liší. Pro nás lidi je mnohdy předobrazem ideální krajiny například pěkný městský park s roztroušenými stromy a pravidelně sekaným trávníkem na rovném terénu. To je prostředí přehledné a urovnané. Divoká příroda oceňuje v krajině trochu jiné hodnoty. Pro biodiverzitu a také odolnost krajiny je klíčová její pestrost. Čím je území pestřejší, tím více obyvatel se do ní vejde, to je úplně obyčejné ekologické pravidlo,“ vysvětluje Porteš.

A právě vysoká pestrost krajiny Národní přírodní památky Lom ČSA je její nejvýznamnější vlastností. Členitý reliéf vzniklý těžbou, různorodost geologického podloží a odlišné vodní poměry dávají dohromady krajinu, která je na každém kousku jiná, a tedy velmi pestrá. To je ideální předobraz krajiny pro mnoho druhů organismů.

„Území plné kopečků a hřbítků s rozvolněnou vegetací může člověku připadat neurovnané nebo zanedbané, ale právě to je pro místní přírodu a její obyvatele to nejdůležitěji. To je nová divočina,“ doplňuje přírodovědec.

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Michal Porteš natáčel své video od března do počátku května a na jeho záběrech můžeme vidět řadu druhů, které patří mezi zvláště chráněné. Kvůli změnám v zemědělské krajině z ní mnoho polních a mokřadních druhů organismů zmizelo, nemají zde prostor pro život. Mnoho z nich však našlo náhradní domov v krajině Mostecké pánve.

„Lomy a výsypky jsou minimálně zatíženy negativními jevy běžné krajiny, jako je vysoká míra používání chemie či přehnojování, a to se odráží v množství hmyzu jakožto hlavní složky potravy pro mnoho živočichů. Díky tomu zde například ptáci mohou žít v hustých populacích,“ doplňuje Porteš.

Jedním z dobrých příkladů a zároveň i nejkrásnějších druhů tohoto území je slavík modráček středoevropský. Je to drobný pták s modrou náprsenkou a bílou skvrnou uprostřed. „Obyčejně žije v mokřadech a rákosinách, kde je nízká vegetace. Potřebuje otevřenou krajinu a v lomech miluje odhalené substráty s řídkou vegetací. Dokáže zde místy hnízdit zcela atypicky bez vazby na vodu,“ popisuje přírodovědec.

Dalším druhem, který má rád mokřady v otevřené krajině, je čejka chocholatá. Dříve to byl jeden z nejběžnějších ptáků polní krajiny, v dnešní době je však hodně vzácný. Díky tomu, že tento druh hnízdí velmi brzy, můžeme ve videu vidět záběr dospělé čejky se svým mládětem.

VIDEO: Dvě detonace v lomu na Mostecku. Specialisté odstřelili část obřího rypadla

„Velmi impozantní a mezi lidmi oblíbený je jeřáb popelavý, na záběrech je vidět hnízdící pár uvnitř většího mokřadu v lomu s náznaky svatebního tance a jak se společně krmí. V lomu ČSA letos hnízdí minimálně tři páry jeřábů, které aktuálně vodí svá mláďata,“ doplňuje přírodovědec.

Po jarních pohledech Michal Porteš připravuje i video z léta, na kterém budou k vidění záběry dalších zvláště chráněných druhů včetně těch, kteří žijí pouze zde.

„Lom ČSA je opravdovým rájem nejen pro ptáky a musíme si takového území vážit. Když máme dobře zmapovaná přírodovědně cenná území, můžeme pak proměny v Mostecké uhelné pánvi kvalitně koordinovat a skloubit plochy pro ekonomický či hospodářský rozvoj s částmi, kde dostává přednost příroda a ekologické funkce krajiny,“ uzavírá Porteš.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé dál huntují nápis na jezeře Most, nebezpečné výstupy absolvují celé rodiny

Na plošinu s nápisem Most se nesmí, lidé však zákaz ignorují. (srpen 2024)

Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. V uplynulých letech i letos už fotopoint svým...

Rybář stojící uprostřed Labe. Sucho úřaduje, řeka v centru Ústí téměř zmizela

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem. (22. července 2026)

O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit. Řada potoků na...

U Kozičky neprojede! Ústí budí rozruch i luxusní limuzínou, stála 1,5 milionu

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecká limuzína.

Klubový autobus? Klasika, která se neokouká. Ale klubová limuzína? To už je výstřednost, která budí pozornost. Ústecký fotbal jednu takovou má. S nepřehlédnutelným hummerem brázdí republiku, v devět...

„Cítím se bezcenný.“ Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (14. července...

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak...

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Stínadla 2.0, projekt kompletní! Prvoligové Teplice jsou zase blíž vysněnému fotbalovému chrámu, jenže teď je čeká možná těžší boj než se Spartou nebo se Slavií. S úředním šimlem a kulatými razítky....

VIDEO: Ráj nejen pro zamilované jeřáby. Podívejte se na „jarní“ život v lomu ČSA

Vodní plocha s ostrovy. V rámci rekultivace uvnitř lomu ČSA jsou prováděna...

Přírodovědec Michal Porteš už léta nahlíží objektivem dalekohledu a fotoaparátu na přírodu post těžební krajiny severních Čech a sleduje její vývoj. Po záběrech velkých stád jelenů, kteří sem v zimě...

25. července 2026  8:19

To jste ještě neviděli. Česko má první výstavu kudlanek, nechybí největší kráska

Zoopark Chomutov připravil první výstavu kudlanek v Česku. (24. července 2026)

Výstava kudlanek začne v sobotu v Zooparku Chomutov. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů lidé uvidí v bývalém hostinci U Pratura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tam bude...

24. července 2026  16:16

Olympionik Jaks je zpátky v Litvínově, Energie si hlídá mzdové náklady

Lotyšský zadák Janis Jaks (72) oslavuje svou branku, kterou poslal vlastní...

I pod legendárními odchovanci hokejový Litvínov sílí. Extraligový klub, který převzali Jiří Šlégr a Robert Kysela, přivedl druhou velkou posilu po navrátilci z NHL Davidu Kämpfovi. Po dvou letech...

24. července 2026  13:31,  aktualizováno  14:13

„Cítím se bezcenný.“ Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (14. července...

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak...

24. července 2026  11:11,  aktualizováno  13:08

Ústí chce baráž. Kubáň: A sázkařská špína? Nenechme si produkt kazit příživníky!

Přemysl Kubáň, majitel FK Viagem Ústí nad Labem.

Krok sun krok mezi elitu. Po postupu do druhé ligy a senzačním čtvrtém místě už hlásí majitel ústeckého fotbalového Viagemu útok na baráž. „Ať je o co hrát. Věřím, že je jen otázka času, kdy budeme v...

24. července 2026  11:05

Za ubodání muže u budovy policie hrozí seniorovi 18 let, soud ho poslal do vazby

K incidentu došlo na autobusové zastávce Divadlo v centru Ústí nad Labem.

Policie obvinila jedenasedmdesátiletého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal osmatřicetiletého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud ho zároveň poslal do vazby.

23. července 2026  9:16,  aktualizováno  24. 7. 9:59

Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Událost se stala 3. března...

24. července 2026  9:54

Nehoda zablokovala D8 u hranic s Německem. Tři lidé utrpěli vážná zranění

Dálnici D8 na Ústecku zablokovala na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem...

Dálnici D8 na Ústecku v pátek ve 3:30 na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Tři lidé podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka utrpěli...

24. července 2026  6:17,  aktualizováno  7:48

Vzrostlé ustoupily opravě, nové ničí sucho. Stromy doplácí na jednoduché řešení

Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)

V Duchcovské ulici v Teplicích opět trpí stromy. Před dvěma lety vzrostlé stromy ničily zuby motorových pil, aby pod jejich kořeny mohlo být opraveno potrubí, a nyní mladé nově vysazené stromy ničí...

24. července 2026  7:01

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Čtyři víkendy bez aut. V Ústí zavřou silnici pod opravovaným Benešovým mostem

V Ústí nad Labem kvůli zúžení u opravovaného Benešova mostu zkolabovala...

Silnice I/30 v Přístavní ulici pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující čtyři víkendy uzavřená. První uzavírka kvůli rekonstrukci stavby začne v pátek ve 21:00, skončit by...

23. července 2026  11:35

Most dostal výjimku, Evropu smí hrát ve své hale: Přes Skopje můžeme postoupit

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Házenkářky Mostu se po třech letech zkusí probít do skupinové fáze evropských pohárů. Ve druhém předkole Evropské ligy vyzvou severomakedonského mistra Gjorče Petrov Skopje. „Nebude to snadné, ale...

23. července 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×