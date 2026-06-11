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Na Mostecku odstřelí část obřího rypadla, ozve se mimořádně silná detonace

Miroslava Strnadová
  9:00
Éra obřího rypadla RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku je definitivně u konce. Před pár týdny ho začali dělnici demontovat, ve čtvrtek část stroje odstřelí náložemi a následně ještě bude pokračovat rozebírání. Většina součástí půjde do šrotu, na místě zůstane jen torzo jako připomínka těžby uhlí.
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
46 fotografií

Na největším důlním velkostroji bude dnes odstřelen montážní jeřáb a lana, která drží korečkový vodič. Použito bude 4,5 kilogramu trhavin. Přípravy začaly v 9:00, samotný odpal pak je naplánovaný na 11:00. Provázet ho bude mimořádně silná detonace.

Stroj sloužil k dobývání skrývkové horniny v uhelném lomu, kde už se po těžbě uhlí naplno rozjela rekultivace. Pohyboval se díky dvěma kráčejícím hydraulickým podvozkům. Jeho výška byla 40 metrů, délka 160 metrů. Celý kolos vážil 5,5 tisíce tun. Za hodinu dokázal odtěžit až 4 450 metrů krychlových horniny.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Do zkušebního provozu byl uveden v roce 1983, odstavený byl v roce 2016. „Za celou svoji éru vytěžil téměř 154 milionů kubíků zeminy a odpracoval 90 tisíc provozních hodin, což odpovídá zhruba deseti a půl letům nepřetržité těžby,“ uvádí skupina Sev.en Česká energie, která lom provozuje.

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)
46 fotografií

Před pár lety se uvažovalo o zachování rypadla. Akademici z Českého vysokého učení technického žádali o jeho památkovou ochranu. Ovšem ministerstvo kultury v roce 2022 rozhodlo, že se návrhem nebude zabývat.

Zachovat ho zvažoval i Ústecký kraj, ovšem nakonec ustoupil. Stroj by totiž bylo nutné přesunout, protože na jeho místě vznikne jezero, což by znamenalo vysoké náklady. Spoustu peněz by stála i jeho další údržba.

15. dubna 2026
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