Na Mostecku odstřelí část obřího rypadla, ozve se mimořádně silná detonace

Na největším důlním velkostroji bude dnes odstřelen montážní jeřáb a lana, která drží korečkový vodič. Použito bude 4,5 kilogramu trhavin. Přípravy začaly v 9:00, samotný odpal pak je naplánovaný na 11:00. Provázet ho bude mimořádně silná detonace.
Stroj sloužil k dobývání skrývkové horniny v uhelném lomu, kde už se po těžbě uhlí naplno rozjela rekultivace. Pohyboval se díky dvěma kráčejícím hydraulickým podvozkům. Jeho výška byla 40 metrů, délka 160 metrů. Celý kolos vážil 5,5 tisíce tun. Za hodinu dokázal odtěžit až 4 450 metrů krychlových horniny.
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Do zkušebního provozu byl uveden v roce 1983, odstavený byl v roce 2016. „Za celou svoji éru vytěžil téměř 154 milionů kubíků zeminy a odpracoval 90 tisíc provozních hodin, což odpovídá zhruba deseti a půl letům nepřetržité těžby,“ uvádí skupina Sev.en Česká energie, která lom provozuje.
Před pár lety se uvažovalo o zachování rypadla. Akademici z Českého vysokého učení technického žádali o jeho památkovou ochranu. Ovšem ministerstvo kultury v roce 2022 rozhodlo, že se návrhem nebude zabývat.
Zachovat ho zvažoval i Ústecký kraj, ovšem nakonec ustoupil. Stroj by totiž bylo nutné přesunout, protože na jeho místě vznikne jezero, což by znamenalo vysoké náklady. Spoustu peněz by stála i jeho další údržba.
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15. dubna 2026