Unikátní parní lokomotivu Albatros čeká po letech chátrání záchrana

„Před zahájením renovace chyběla lokomotivě řada podstatných komponentů. Jde tedy především o záchranu vozidla před jeho úplnou devastací,“ uvedl mluvčí národního dopravce Robert Pagan.

Lokomotiva s číselným označením 498.112 byla vyrobena na začátku roku 1955. Na dráze jezdila do první poloviny 70. let, kdy byla odstavena a přestavěna na vytápění a dostala se díky tomu do důlních společností. V 90. letech byla převedena zpět k drahám.



Jde přitom o jediný typ této lokomotivy v majetku Českých drah. Cílem renovace je vůz uvést do takového stavu, aby se mohl stát muzejním exponátem. Projekt zastřešuje Centrum historických vozidel Českých drah.

„Termín dokončení renovace není pevně stanoven, opravy budou probíhat podle časových možností techniků. O umístění tohoto exponátu bude poté rozhodnuto až ve finální fázi renovace,“ dodal Pagan.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka si lze prohlédnout další Albatros, ale „nulkové“ řady s číslem 498.022. Další je v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově, provozní exemplář se nachází v Bratislavě.

Albatrosy byly využívány především na nejtěžších rychlících na hlavní trati Praha–Bratislava. „V průběhu let bylo možné je potkat i na tratích Bratislava–Košice, Praha–Žilina či Bratislava–Štúrovo, a zajížděly dokonce až do Maďarska.

Nástup nové elektrické a motorové trakce ale způsobil od konce 60. let postupný útlum provozu parních lokomotiv, řadu 498.1 nevyjímaje,“ uvedl k historii jedničkových Albatrosů Josef Vendolský z Centra historických vozidel Českých drah.