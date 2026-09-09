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Doznal se, ale České Švýcarsko nezapálil. Soud potvrdil osvobození bývalého strážce

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  10:11aktualizováno  10:40
Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází...

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází do soudní síně Vrchního soudu v Praze. (9. září 2026) | foto: ČTK

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...
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Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.

Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně a při prvním vazebním zasedání. Policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.

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„Nelze konstatovat nic jiného, než co bylo konstatováno soudem prvního stupně,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Pro odsouzení Lobotky podle něj nebyly důkazy. Založení požáru tak mohlo být úmyslné i nedbalostní, oheň mohli způsobit i turisté. „Nebylo by to prokázání viny, ale bylo by to uhádnutí viny,“ uvedl soudce. Dodal, že muž ani ve svém doznání neměl všechny podrobnosti o požáru správně.

„Samozřejmě se mi ulevilo. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout,“ uvedl po jednání Lobotka. Dále se již ke kauze nechtěl vyjadřovat.

Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Obžaloba tvrdila, že mužovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází do soudní síně Vrchního soudu v Praze. (9. září 2026)
Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad Labem, který se znovu zabývá obřím požárem v Českém Švýcarsku. (9. ledna 2026)
První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
V některých částech národního parku neušetřily plameny žádný kus země ani jediný strom. (31. července 2022)
46 fotografií

Lobotkův právník Vít Pavko ale dnes i v předchozích jednáních vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl.

„Zkušenost z celé věci je ta, že se vyplatí s lidovým soudem počkat,“ řekl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. „V době, kdy se Lobotka za zvláštních okolností přiznal, čelili jsme velké vlně odsudků nevybíravě přednesených a prakticky jsme se tomu nemohli bránit. Asi už se nikdy nedovíme, kdo za tím velkým požárem stál, ale jsme rádi, že alespoň v tomto (otázce viny bývalého dobrovolného strážce) je jasno,“ dodal Salov.

O tom, že muž nenese na požáru v národním parku vinu, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem už loni. Tento rozsudek ale odvolací senát zrušil a věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční soud musel znovu přehodnotit důkazy, situace se podle něj ale nezměnila. Osvobodil proto muže podruhé.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

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