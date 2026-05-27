Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Je opravdu nutné? Soud zrušil léčení pro muže souzeného za požár u Hřenska

Autor: ,
  14:57
Nejvyšší soud (NS) zrušil rozhodnutí o ústavním ochranném léčení, které justice uložila Jiřímu Lobotkovi v souvislosti s několika případy žhářství na Děčínsku. Odvolací Vrchní soud v Praze musí znovu zvážit, zda je natolik závažný zásah do osobní svobody nutný. Na dvouletém trestu vězení, který si Lobotka z větší části už odpykal ve vazbě, se po zásahu NS nic nemění. Muž navíc čelil obžalobě ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022, byl však nepravomocně zproštěn.
Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad Labem, který se znovu zabývá obřím požárem v Českém Švýcarsku. (9. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
V některých částech národního parku neušetřily plameny žádný kus země ani...
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku...
Vrtulník prolítá nad Pravčickou bránou, která plamenům nakonec unikla. Okolní...
37 fotografií

NS zdůraznil, že ochranné léčení v ústavní formě lze uložit jen tehdy, pokud je pobyt pachatele na svobodě v daném okamžiku nebezpečný a neexistuje mírnější alternativa. Připomněl také, že justice musí vždy pečlivě zvažovat přiměřenost takového opatření, a to k okamžiku svého rozhodování.

„Je tedy na soudu ukládajícím ústavní ochranné léčení, aby přesvědčivě odůvodnil, proč je pobyt pachatele na svobodě nebezpečný,“ uvedl NS.

Lobotka v dovolání připomněl, že po propuštění z vazby sám zahájil psychiatrickou léčbu, vyhledal pomoc odborníků na závislosti a nedopustil se žádného protiprávního jednání. Vrchní soud to ale nezohlednil, což nyní musí napravit.

„NS nevylučuje, že k řádnému rozhodnutí bude nezbytné opatřit a provést i důkazy další,“ stojí v usnesení. Lobotka navrhoval například výslech psychiatričky a pracovnice adiktologického centra.

Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Muž byl původně obžalovaný hlavně kvůli lesnímu požáru, který vypukl u Hřenska v červenci 2022. Hašení trvalo 21 dní, vystřídalo se u něj šest tisíc hasičů. Požár způsobil škodu okolo 270 milionů korun. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.

Vinu připustil jen u pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za což mu odvolací senát pravomocně potvrdil dvouleté vězení a ústavní léčení.

Za založení rozsáhlého požáru rezervace mu hrozí až 15 let vězení. Krajský soud v Ústí nad Labem jej však letos v lednu v této části obžaloby už podruhé nepravomocně osvobodil.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

Ukrajinky a pak už nikdo. Kdysi luxusní hotel osiřel, majitel řeší budoucnost

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem je příkladem zajímavé architektury 80. let 20. století. Kdysi luxusní hotel zůstává už téměř rok prázdný. Společnost CPI, jeho vlastník, nicméně ujišťuje, že plány na...

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

Boxerská legenda Bytyqi už je Richter, bez -ová. Svatební oběd měli v mekáči

Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Manželem se stal Marek Richter.

Malá svatba a netradiční hostina. Boxerská legenda Fabiana Bytyqi se po ukončení zářivé kariéry oblékla do bílého a už je z ní Mrs. Richter, jak napsala na sociální sítě. Na svatební oběd si...

Je opravdu nutné? Soud zrušil léčení pro muže souzeného za požár u Hřenska

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozhodnutí o ústavním ochranném léčení, které justice uložila Jiřímu Lobotkovi v souvislosti s několika případy žhářství na Děčínsku. Odvolací Vrchní soud v Praze musí znovu...

27. května 2026  14:57

Na zřícenině hradu Šumburk vznikne vyhlídka, město k němu plánuje i cyklostezku

Zříceninu hradu Šumburk zkoumají archeologové. Budou tu několik let. (srpen...

Na zřícenině hradu Šumburk u Klášterce nad Ohří vznikne nový most přes hradní příkop a také vyhlídka. Plánuje to klášterecká radnice, jež hrad spravuje. V budoucnu pak má vést ke zřícenině...

27. května 2026  12:28

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Půl bytu u popelnice. Město chválí změny v ghettu, místní však tvrdí: Dál je to hrůza

Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem. (květen 2026)

Návštěvy úředníků a kontroly stavu budov. Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem, které je označováno za sociálně vyloučenou lokalitu a kde žijí převážně Romové, je už několik let pod větším dohledem...

27. května 2026  6:55

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

26. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:40

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  15:33

Nedvěd okouzlil moderátorky fotbalu. Nic bulvárního se nestalo, směje se Kubáňová

Fotbalová legenda Pavel Nedvěd s moderátorkami ústeckého fotbalu Joy (druhá...

Blízká setkání hvězdného druhu. Až legendární Pavel Nedvěd poletí na mistrovství světa jako generální manažer české reprezentace, může fotbalistům vyprávět o náhodném setkání s moderátorkami...

26. května 2026

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní...

Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...

26. května 2026  7:50

Vyměň vejce i ty. Teplice bojují proti holubům, vyzývají lidi k netradiční akci

Holub u pítka (10. července 2023)

Snížit stavy přemnožených zdivočelých holubů se města snaží rozličnými způsoby. Někde pořídí sokoly, jinde povolají myslivce a v Teplicích se vedení magistrátu snaží zapojit i místní obyvatele....

26. května 2026  6:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trest za manipulace se zakázkami. Exředitel správy silnic zaplatí 850 tisíc

Libor Tačner (vpravo), obviněný v kauze bývalého chomutovského primátora Marka...

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem ústecké krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. K...

25. května 2026  16:47

Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Petr Šíla, ředitel Domu kultury Teplice.

Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel kulturního domu, který festival organizuje. Řadu let „Lázeňskou“ vnímal jako návštěvník, nyní chce své...

25. května 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.