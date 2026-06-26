Skandál, návrat do minulosti. Litvínov důrazně odmítl stavbu obří spalovny

„Záměr vybudovat v těsné blízkosti skládky Celio spalovnu nebezpečného odpadu nese nejen zvýšení dopravní zátěže spojené s dovozem nebezpečných odpadů, ale také další environmentální a kumulativní dopady v území, které je již dnes dlouhodobě zatíženo průmyslovou činností,“ uvedla starostka Kamila Bláhová (ANO).
Jak dále dodala, region dlouhodobě nesl důsledky těžby a energetické výroby, které sloužily celé České republice. „Obyvatelé Litvínova proto očekávají, že se bude po konci těžby kvalita života a životního prostředí zlepšovat. Litvínov nechce být místem, kde se budou soustřeďovat další ekologické zátěže,“ zdůraznila starostka.
Investor slibuje nejmodernější technologie
Podle investora, který plánované zařízení označuje jako ZOE, budou jeho očekávané emise srovnatelné s běžnými zařízeními ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu, pozn. red.). „ZOE bude postaveno na nejmodernějších dostupných technologiích včetně vícestupňového čištění spalin a kontinuálního emisního monitoringu. Emise budou hluboko pod zákonnými limity,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Miroslav Beneš, který zároveň odmítl obavy, že by v zařízení končil odpad ze zahraničí.
Záměr projednali litvínovští zastupitelé na čtvrtečním jednání a většina z nich s ním nesouhlasí. „Souhlas s takovou stavbou by znamenal otočku ve vývoji regionu zpátky do minulosti, kterou už máme doufám za sebou,“ odmítl spalovnu opoziční zastupitel Petr Globočník (Litvínov DO TOHO!).
Ostře se proti záměru vymezil také zastupitel Roman Ziegler (ANO): „Tento záměr považuji za skandální. Ne proto, že se staví spalovna jako taková, ale proto, že ji chce někdo postavit právě u nás. A to bez ohledu na dopady na lidi, kteří zde vyrostli a všechno to znečištění už v minulosti snášeli.“
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Firma chce u Litvínova pálit průmyslový odpad, plánuje ho měnit na elektřinu
Spalovnu odmítlo 18 přítomných zastupitelů, dva se zdrželi. Opoziční zastupitel Petr Marvan (SPD s podporou Trikolory) uvedl, že nemá dostatek informací. „Jestli spalovnu ano, nebo ne, se nemohu vyjádřit. Ve Švýcarsku jsou ekologické spalovny, které fungují. Pokud existuje bezemisní likvidace odpadů, tak proč ne,“ konstatoval.
Zástupci investora nepřišli
Záměr je v rozporu s územním plánem města. Kromě samotného nesouhlasu se spalovnou zastupitelé odhlasovali, že nebudou souhlasit ani s jeho změnou.
Zástupci investora na jednání zastupitelstva chyběli. Tiskový mluvčí Miroslav Beneš uvedl, že nedostali pozvání, a nemohli tak všem zastupitelům projekt představit. Podle starostky Kamily Bláhové je však jednání zastupitelstva veřejné a zástupci firmy mohli dorazit i bez pozvánky. „O tom, že bod bude projednáván, věděli,“ reagovala starostka.
Litvínovský nesouhlas přišel v momentě, kdy probíhá zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Obce a veřejnost mohou k záměru do 8. července zasílat připomínky. Výstupy určí, jak podrobně se bude vliv nové spalovny zkoumat v další fázi.
Pokud bude spalovna postavena, pálit se v ní mají odpadní oleje, rozpouštědla, odpady z chemické výroby, barvy, laky, lepidla, laboratorní odpady nebo některé odpady zdravotnické. Podle firmy se v rámci technologie plánuje využít zpracovávaný odpad k výrobě elektřiny, případně tepla. Investor tvrdí, že spalovna vyřeší dva problémy regionu: likvidaci průmyslových odpadů, které vznikají v místních provozech, a také likvidaci staré ekologické zátěže.
Spálit by se mohl i nebezpečný styren
Skončit by zde mohl i problematický styren, který je uložen právě na skládce Celio. Tisíce sudů tam byly před několika lety uloženy nezákonně. „Investor je připraven ekologicky a bezpečně odstranit nebezpečné styreny do pěti let od zprovoznění zařízení ZOE, pokud pro to budou splněny právní, technické a bezpečnostní podmínky,“ doplnil mluvčí Beneš.
Proti záměru se už vyjádřil také Svazek obcí regionu Krušnohoří. Radní Ústeckého kraje budou o spalovně jednat v pondělí. Radní Jiří Fedoriška (ANO), který je současně litvínovským zastupitelem, předestřel, že kraj bude žádat podrobné zpracování hodnocení všech dopadů na životní prostředí.
Spalovna se nyní dokončuje v Komořanech u Mostu. Zařízení bude zpracovávat komunální odpad.