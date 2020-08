Soudy si přeposílají kauzu litvínovské ubytovny. Není jasné, komu patří

„Krajskému soudu jsme věc vrátili s tím, aby znovu pečlivě prozkoumal okolnosti nabytí nemovitosti mezi jednotlivými společnostmi a lépe je vysvětlil,“ sdělil MF DNES mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Dům totiž poté, co jako jeho vlastník přestala figurovat chemička, několikrát změnil majitele.

V Ústí mají posoudit, která z řetězce firem, je-li taková, ho jako první pořídila na základě takzvané dobré víry – tedy s přesvědčením, že ho pořizuje od skutečného vlastníka, který však skutečným vlastníkem nebyl.

Taková společnost by podle Nejvyššího soudu měla být následně považována za právoplatného majitele a další převody by se pak zkoumat nemusely, protože by automaticky platily. A Unipetrol by tak se svým nárokem měl mít smůlu.

Krajský soud dobrou víru u některých předchozích společností zmínil, podle Nejvyššího soudu už ale blíže nespecifikoval, která ho získala od onoho neoprávněného vlastníka.

Unipetrol o budovu přišel v roce 1996, tehdy ještě jako Chemopetrol Group. Jeho zástupce uváděl, že ji za 3,5 milionu korun prodal zaměstnanec, jenž k tomu však neměl oprávnění.

O dva roky později padla ze strany Unipetrolu žaloba o určení vlastnictví a rozjela se zatím neskončená soudní mašinerie, během které se mnohokrát změnil vlastník. Tím posledním byla firma Ubytovnalitvinov. Mostecký okresní soud žalobu zamítl.

Poslední nájemníci odešli v roce 2017

Odvolací krajský soud ale rozhodl v roce 2014 opačně a Unipetrol tak byl zapsán do katastru jako majitel. Verdikt potvrdil i Nejvyšší soud. Jenže pak se do věci vložil Ústavní soud a případ pro změnu vrátil Nejvyššímu soudu, jenž ho zase „přehodil“ do Ústí.

Dům je dnes prázdný. Poslední nájemníci, převážně lidé na sociálních dávkách, ho opustili na začátku roku 2017, kdy vypršelo v minulosti uzavřené věcné břemeno firmy, která s Unipetrolem odmítala komunikovat a trvala na platnosti břemene.

„Na začátku roku 2017 jsme objekt z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu nechali uzavřít a zabezpečit. Následně jsme investovali do opravy střechy a elektroinstalací,“ sdělil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.