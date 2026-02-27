Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

Miroslava Strnadová
  13:00
V Litvínově na Mostecku v pondělí odstartují práce na jedné z největších investic v historii města. Dotkne se v podstatě všech obyvatel i návštěvníků a v důsledku do určité míry promění vzhled centra. Začne totiž modernizace tramvajové trati. Tramvajový provoz se kvůli tomu ve městě zastaví. Na linky vyjedou náhradní autobusy. Zorientovat se lidem v prvních dnech pomohou koordinátoři.
V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží. | foto: Vizualizace: město Litvínov

Vizualizace, jak by měla vypadat trať po úpravách v centru města.
Na křižovatce, která se nachází v samém centru Litvínova a přes kterou tramvaj...
Řešení trati v centru města s křižovatkou, která by se změnila na okružní.
Staré, nevzhledné. Současná podoba tramvajové zastávky v centru Litvínova.
10 fotografií

Rekonstrukcí projde 1,2kilometrový úsek tratě, která byla vybudovaná už před téměř sedmdesáti lety. Projekt počítá s modernizací stávajících zastávek a výstavbou nových. Konkrétně vznikne nová tramvajová zastávka u vozovny v ulici Mostecká a nová autobusová zastávka u obchodního domu v ulici 9. května, kde v současné době zastavují jen tramvaje.

Využijí ji i linkové meziměstské autobusy. „Cestujícím se tak nabídne přímý přestup na tramvaje a kratší docházková vzdálenost do centra města,“ poznamenala tisková mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová. Všechny zastávky budou bezbariérové.

OBRAZEM: Obří jeřáb zastřešil bazén v Litvínově, kvůli stabilitě vrtali do skály

Přestavěna bude nynější nepřehledná křižovatka ulic 9. května, Tržní, Jiráskova a Smetanova, kde vznikne kruhový objezd. Tramvaje budou projíždět jeho středem. Projekt řeší i nové prostorové uspořádání v přestupním uzlu u polikliniky. Úpravy se dotknou také některých přilehlých parkovacích ploch.

„Z hlediska tramvajového provozu bude jednoznačným přínosem cílový bezvadný stav tramvajové trati, zlepšení parametrů pro provozuschopnost tramvajové dopravy, snížení hlučnosti, snížení opotřebení provozovaných vozidel a snížení energetické náročnosti,“ popsal ředitel podniku Daniel Dunovský. Doplnil, že se ve finále zvýší bezpečnost nejen v tramvajové dopravě, ale i u automobilů, pěších či cyklistů.

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.
Vizualizace, jak by měla vypadat trať po úpravách v centru města.
Na křižovatce, která se nachází v samém centru Litvínova a přes kterou tramvaj míří z ulice 9. května do Smetanovy, má vzniknout kruhový objezd, přičemž tramvaje by projížděly jeho středem.
Řešení trati v centru města s křižovatkou, která by se změnila na okružní.
10 fotografií

Stavební práce mají trvat do léta příštího roku. Dopravní podnik za realizaci zaplatí podle smlouvy 388 milionů korun. Většinu nákladů, téměř 81 procent, pokryje dotace z fondů Evropské unie.

Na strategických místech poradí koordinátoři

Tramvaje ve městě přestanou jezdit v noci z neděle na pondělí. Dopravní obslužnost zajistí autobusy. Dopravní podnik jich nasadí osm a kopírovat mají stávající jízdní řády. Autobusy budou jezdit k chemičce, kde lidé přestoupí do tramvají a budou pokračovat do Mostu.

Aby byl pro cestující přechod na náhradní dopravu co nejhladší, budou na začátku modernizace v terénu koordinátoři, a to na strategických místech. Kromě zmíněné zastávky v Záluží se s nimi cestující setkají také u nádraží, polikliniky a obchodního domu.

„Jde o hlavní body přestupu mezi tramvajemi, náhradními autobusy a dalšími městskými linkami,“ doplnila Syrová. Koordinátoři cestujícím poradí, odkud daný spoj náhradní dopravy jede.

Rozsah výluky se bude v průběhu prací měnit. Dopravní podnik odhaduje, že zhruba za čtyři měsíce by měl být hotový úsek od vjezdu do vozovny dopravního podniku k nádraží. Tramvaje se do této části města pak vrátí, prodlouží se tak tramvajový provoz z Mostu. Výluka tramvají pak bude platit už jen čistě na území města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Symbol války nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil i v Táboře

Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice...

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat na...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

Házenkářský klan Chotěborských, uprostřed reprezentant Pavel, vpravo maminka...

Prosím vás, kam až sahají Hujerovi? Tedy pardon, Chotěborští! Kdyby moderátor při dvojfinále sobotního házenkářského poháru položil tuto filmovou otázku, zvedl by se v hale les rukou stejně jako při...

27. února 2026  13:04

Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

V Litvínově na Mostecku v pondělí odstartují práce na jedné z největších investic v historii města. Dotkne se v podstatě všech obyvatel i návštěvníků a v důsledku do určité míry promění vzhled...

27. února 2026

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín...

27. února 2026  8:49

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

26. února 2026  12:35

Vystřílení univerzity student plánoval s AI, jeho duševní stav zkoumají psychiatři

Kampus univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (27. června...

Ústečtí kriminalisté čekají na vypracování posudků na podezřelého dvaadvacetiletého muže, který údajně hrozil na začátku prosince střelbou na Univerzitě J .E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podezřelý je z...

26. února 2026  10:39

Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.

Dlouhé roky je část lesa u zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku oplocena a lidé sem nemohou volně vstupovat, kdykoliv chtějí. Teď lesníci oboru ruší. Ploty do konce března zmizí a les bude...

26. února 2026  8:51

Těžba skončila, teď jde o stamiliony. Obce kolem lomu ČSA čekají na peníze na rozvoj

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Uhlí v obřím lomu ČSA pod zámkem Jezeří na Mostecku nyní zaplavuje voda. Skončila zde těžba, která tu začala v devatenáctém století. Na scénu přichází klíčová otázka: jak znovu nastartovat život na...

26. února 2026  8:09

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Kolegyně stále trápí psychika, říká starosta Chřibské. Chystá neprůstřelná skla

Zastupitelé Chřibské hlasují při prvním zasedání zastupitelstva po lednové...

V Chřibské na Děčínsku se poprvé od lednové střelby konalo zasedání zastupitelstva. Jeho členové jednomyslně podpořili návrh, aby prezident republiky udělil státní vyznamenání Liboru Cicvárkovi,...

25. února 2026  17:15

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

Pohodlnější výhled na přehradu Mšeno a Jizerské hory si mohou nově užívat lidé...

Starší a nové byty zdražily loni podle dat České bankovní asociace o dvanáct procent. Rychleji rostly ceny bytů ve starších domech, které tak doháněly ceníky novostaveb. Například čtvereční metr v...

25. února 2026  13:38

Vedení Loun odmítlo vyvěsit vlajku Ukrajiny, opozice ji přinesla před radnici

Ukrajinskou vlajku přinesla ke vchodu radnice v Lounech (zleva) opoziční...

V den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině zavlála před radnicí v Lounech ukrajinská vlajka. Protože vedení města ignorovalo výzvy k jejímu vyvěšení přímo na budovu, přinesla ji ke vchodu...

25. února 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.