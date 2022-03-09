Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím je místo ve stavu totálního rozkopání. Stavbaři čelí řadě výzev. Řešit museli třeba přestěhování vzácných mravenců.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Rekonstrukcí projde úsek v délce 1,2 kilometru mezi nádražím a točnou „Na Východě“. Letošní fáze stavby se soustředí především na část mezi nádražím a křižovatkou ulic 9. května, Tržní, Jiráskova a Smetanova.
Pracuje se však i v části, které místní neřeknou jinak než „Na Východě“.
Dělníci se do modernizace trati pustili v polovině března. Stavba pochopitelně výrazně ovlivňuje život ve městě. Místo tramvají vozí lidi autobusy.
Ulice 9. května je kompletně rozkopaná, aktuálně tedy pro dopravu zcela uzavřená. Zmizely koleje, zastávky i silnice.
Také pěší mají na procházení podstatně méně místa a musejí si dávat pozor. „Teď je to masakr, ale věříme, že až bude hotovo, bude to vypadat krásně,“ říkají místní.
Původní stav už byl dávno za zenitem. Všechno bylo staré a nevzhledné.
„Jsme zvědaví, jak bude centrum po modernizaci vypadat, ale všechno bude lepší, než to, co jsme tady měli. Bylo patrné, že místo už hodně pamatuje,“ řekl jeden z litvínovských občanů. (na snímku místo před začátkem modernizace)
Centrum, v tomto případě konkrétně ulice 9. května, dozná výrazných změn. Všechno bude nové. Navíc ve zmíněné ulici například vznikne nová autobusová zastávka.
Autor: Vizualizace: město Litvínov
Nová zastávka, tentokráte tramvajová, bude u vozovny dopravního podniku v ulici Mostecká.
V ulici Mostecká je v současné době také úplně vyrabovaná tramvajová trať.
Modernizace tramvajové trati je pro stavební firmy pořádnou výzvou. Podle Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova stavba „čelí sérii technologických a administrativních překážek, které přímo ovlivňují harmonogram prací.“ Navzdory průzkumům, které byly v rámci projektové přípravy provedeny, dochází podle společnosti k nepředvídatelným událostem.
„V některých úsecích došlo k vynucenému pozastavení činnosti kvůli nálezu neevidovaných inženýrských sítí, havarijních stavů infrastruktury a enviromentálních omezení. Tato omezení spočívají často v administrativním řešení (žádosti na úřady, správce sítí), což opět způsobuje nemožnost práce na staveništi. V některých místech stavby dochází k technologickým pauzám,“ uvedl před několika dny dopravní podnik.
Kuriozitou je objev mraveniště zákonem chráněného druhu mravenců u obratiště u polikliniky. Po jednání s krajským úřadem a získání potřebných povolení došlo k přestěhování mraveniště. V místě nyní dochází k výkopovým pracím, aby následně mohlo dojít k osazení retenční nádrže.
Ale potíží je daleko víc. U vjezdu do vozovny dopravního podniku byl zjištěn havarijní stav stávající kanalizace. A co dál? „Nad rámec projektu bylo odhaleno staré plynové potrubí v přímé kolizi s patkami trakčních stožárů. Ačkoliv je toto vedení již mimo provoz, platná legislativa vyžaduje, aby se s ním manipulovalo jako s potrubím pod tlakem. Odstranění (vyříznutí) proto musí provést specializovaná firma s příslušnou autorizací, což znemožňuje plynulé pokračování v betonáži patek. Termíny realizace odstranění u této specializované firmy nejsme schopni ovlivnit,“ stojí ve zprávě dopravního podniku.
V ulici 9. května stávající litinový vodovodní řad vede přímo skrze patku trakčního stožáru určenou k vybourání. Aby bylo možné pokračovat a zároveň zajistit dodávky pitné vody pro ulici, buduje se náhradní obtok. Teprve po přepojení bude zdemontován původní řad i betonová patka. Pak bude provedena kompletní rekonstrukce 115 metrů kanalizace, dalších 80 metrů vodovodního řadu a tří přípojek k objektům. Zařízení je totiž staré a v budoucnu by oprava stejně byla nezbytná.
„I přes uvedené komplikace probíhají práce tam, kde je to technologicky možné. V prostoru nádraží je již trať připravena pro pokládku pevné jízdní dráhy po úspěšném odtěžení štěrkového lože a provedení odvodnění. V ulici Mostecká budou práce postupovat především na tramvajové trati, aby bylo možné zprovoznit tramvajovou trať do dopravního podniku (vozovny Litvínov),“ uvedl dopravní podnik.
V ulici 9. května budou práce pokračovat postupně dle možností vyjádření jednotlivých správců sítí. Během května by mohlo dojít k rekonstrukci vodovodu a zahájení prací na rekonstrukci hlavního řadu kanalizace.
„Vyvíjíme maximální úsilí k minimalizaci dopadů těchto nálezů do časového plánu. Aktuální zpoždění jsou průběžně vyhodnocována v rámci revizí harmonogramu tak, aby byl dopad na celkový termín dokončení co nejmenší,“ doplňuje Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.
V současné době je stále průjezdná křižovatka ulic Smetanova, 9. května, Jiráskova a Tržní. (na snímku v pozadí) To se ale v následujících měsících změní.
Na křižovatce totiž vznikne kruhový objezd. Plán je vybudovat ho ještě letos. Příští rok se práce mají soustředit do ulice Smetanova. (Na snímku je dané místo zachycené před začátkem modernizace.)
Dopravní podnik má za modernizaci trati zaplatit podle smlouvy 388 milionů korun. Většinu nákladů, téměř 81 procent, pokryje dotace z fondů Evropské unie.
