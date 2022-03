Litvínov chce zásadně proměnit tramvajovou trať, potřebuje stovky milionů

„Na projektu už nějakou dobu pracujeme. Aktuálně již máme zpracovanou finální studii. Zároveň vedeme jednání s dopravním podnikem a také zjišťujeme podrobnosti kolem financování. Z ministerstva dopravy máme informace, že v následujícím programovém období budou projekty tohoto charakteru podporovány,“ uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO).

Na trať se za zhruba sedmdesát let provozu pořádně nesáhlo. Radnice proto avizuje, že je čas na radikální proměnu s cílem dosáhnout současných požadavků na funkčnost a estetiku veřejných prostranství. Součástí studie tak je i řešení přilehlých prostor, ať už jde o nově uspořádaná parkoviště, zeleň nebo podél vedenou cyklostezku.

Zásadních změn mají doznat křižovatky, jimiž trať prochází. Na té, která se nachází v samém centru a přes kterou tramvaj míří z ulice 9. května do Smetanovy, má vzniknout kruhový objezd, přičemž tramvaje by projížděly jeho středem.

V rámci modernizace trati má být nakonec pro pěší i řidiče přehlednější a bezpečnější křižovatka poblíž polikliniky, které Litvínované neřeknou jinak než Na Východě. Tam má také dokonce ožít roky nevyužívaná tramvajová točna. „Nově by ji mohly využívat i autobusy,“ podotkl místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).

Zcela jinak by vypadala Žižkova ulice. Zatímco v současné době jsou koleje součástí frekventované komunikace, studie počítá s tím, že by trať vedla mimo silnici.

S ulicí má město do budoucna celkově velké plány. Chce tu mít rezidenční oblast. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se kvůli tomu má přesunout do areálu bývalého kovošrotu, kde se chystá zázemí městských technických služeb a sběrného dvora.

Na konci Žižkovy ulice, kde je další pro řidiče ne příliš přehledná křižovatka, by pak koleje vedly přes současné parkoviště, přičemž nedaleko by vzniklo nové.

Zmenšená točna, víc parkovacích míst

Na konečné u kulturního domu Citadela se pak počítá se zmenšením točny a díky tomu se vznikem nových parkovacích míst. Dojít má i ke zbourání nevzhledné stávající budovy u zastávky. „Nahradila by ji novostavba odpovídající současným požadavkům, kde by nechybělo třeba zázemí pro řidiče,“ konkretizuje Rosenbaum.

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

„Představenstvo podniku předložený materiál ohledně modernizace trati vzalo na vědomí. Zároveň schválilo navržený postup společného jednání s Litvínovem, kde by se měly vyjasnit záležitosti kolem nositele projektu. DP by měl být přítomný na jednáních, které vede město Litvínov v otázkách projektové přípravy, zadávacího řízení, jednání s poskytovatelem dotace. V dalších jednáních by měly být dořešeny otázky zajištění financování celého projektu,“ uvedl k záměru Dopravní podnik město Mostu a Litvínova.

Ten nyní rekonstruuje trať mezi chemičkou a Litvínovem.

„Víme, že náš plán je hodně ambiciózní. Ale zásadní modernizace trati na území našeho města je skutečně potřeba, moc bychom si ji přáli,“ dodala Bláhová.

Město by chtělo celou akci zvládnout během dvou stavebních sezon. Pokud se podaří sehnat peníze, tak ideálně začít už v roce 2023 nebo 2024.