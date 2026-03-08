Litvínov obnoví mozaiku slavného Sýkory, v původní nadělali řemeslníci chyby

Radnice v Litvínově se letos pustí do proměny prostranství ve Studentské ulici v centru města. Nejvýraznějším bodem projektu je vytvoření repliky unikátní mozaiky světově uznávaného výtvarníka Zdeňka Sýkory. Projekt však neřeší pouze obnovu uměleckého díla, město chce celý prostor celkově zkultivovat.
Mozaika se nachází v litvínovské Studentské ulici.

Dnešní podoba prostranství u někdejšího nákupního střediska působí zanedbaně. Mramorová mozaika ze 70. let 20. století je popraskaná a na mnoha místech úplně chybí. Kromě samotné mozaiky plánuje radnice opravit chodníky, schodiště i opěrné stěny. Rekonstrukcí projde také zastřešená pasáž a prostor doplní moderní veřejné osvětlení a nové lavičky.

„Cílem je celkové kultivování prostoru tak, aby byl bezpečný, bezbariérový, esteticky kvalitní a dlouhodobě udržitelný,“ popsala mluvčí radnice Jana Kosejková.

Zdeněk Sýkora (1920–2011)

  • Český malíř, grafik a pedagog, patřil ke světovým průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě sbírek moderního umění v Česku a v zahraničí. Na aukcích v tuzemsku i v zahraničí jsou velmi žádané.
  • Je také autorem několika realizací v architektuře a ve veřejném prostoru. Navrhl třeba mozaikový obklad větracích komínů Letenského tunelu v Praze, dlažbu pro náměstí v nizozemském Gorinchemu nebo řešení vstupní haly firmy Selmoni AG ve švýcarské Basileji.

Pokud jde o samotnou mozaiku, radnice se rozhodla pro vytvoření repliky namísto restaurování původních prvků. Místo mramoru budou betonové dlaždice, ty jsou totiž pro užití ve veřejném prostoru vhodnější, mramor je za mokra kluzký.

„Replika mozaiky je navržena z betonových dlaždic a obkladů, které byly vyrobeny na míru podle zaměření původních mramorových prvků. Jednotlivé dílce mají shodné tvary jako originál a jsou provedeny v černé a bílé barevnosti odpovídající původnímu řešení,“ nastínila Kosejková.

Protože se však nedochoval kompletní původní autorský návrh a značná část mozaiky, především na chodníku, je poškozená, musel architekt Rostislav Tomáš, který pro Litvínov zpracovává projektovou dokumentaci, ve spolupráci s manželkou zesnulého umělce Lenkou Sýkorovou strukturu dopracovat, aby výsledek odpovídal původnímu záměru Zdeňka Sýkory. Vycházeli z dochovaných historických pramenů a z matematického systému, který Sýkora při tvorbě používal.

Slavnou Sýkorovu mozaiku jde zachránit už jen tím, že vznikne replika

„Dílo je složené z různých obrazů, které jsou k sobě pospojované. Byla to mravenčí práce najít v našem archivu kousky, které chyběly,“ uvedla Lenka Sýkorová.

Při analýze se navíc ukázalo, že původní realizace z minulého století úplně neodpovídala Sýkorovým záměrům. „Na některých místech řemeslníci špatně otáčeli trojúhelníky či vynechali celé sekce,“ zmínila Sýkorová.

Radnice se proto rozhodla mozaiku obnovit v podobě, jakou Sýkora skutečně zamýšlel.

Město chce fragmenty původní mozaiky zachovat. Řemeslníci opatrně mozaiku sejmou a uloží. „S původními dochovanými prvky bude nakládáno jako s hodnotným uměleckým materiálem. Předpokládá se jejich archivace, případně další využití vhodnou formou, například pro dokumentační, prezentační nebo depozitární účely, aby zůstala zachována autentická hmotná stopa původního díla,“ poznamenala Kosejková.

Aktuální odhad nákladů je 19 milionů korun bez DPH. Podle mluvčí radnice se částka oproti původním předpokladům navýšila o několik milionů po dopracování detailní technické dokumentace, která ukázala skutečný rozsah nutných stavebních prací. Konečná cena se ještě může lišit, vzejde z výběrového řízení.

15. března 2024

Spuštění projektu schválili litvínovští zastupitelé na svém únorovém zasedání. Práce by měly začít ještě letos. Nyní radnice dokončuje poslední přípravy a chystá vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

V Litvínově se dodnes dochovala i Sýkorova mozaika v kulturním domě Citadela. O ní se dlouho myslelo, že byla v minulosti zničena, jen někteří pamětníci věděli, že se začátkem 90. let ocitla za sádrokartonem. Vedení kulturního domu ji nechalo zrestaurovat a v roce 2016 byla znovu odhalena.

V minulosti Sýkora pro Litvínov a Hamr (což je dnes už součástí Litvínova) vytvořil ještě dvě realizace, ty se však nedochovaly.

