Dnešní podoba prostranství u někdejšího nákupního střediska působí zanedbaně. Mramorová mozaika ze 70. let 20. století je popraskaná a na mnoha místech úplně chybí. Kromě samotné mozaiky plánuje radnice opravit chodníky, schodiště i opěrné stěny. Rekonstrukcí projde také zastřešená pasáž a prostor doplní moderní veřejné osvětlení a nové lavičky.
„Cílem je celkové kultivování prostoru tak, aby byl bezpečný, bezbariérový, esteticky kvalitní a dlouhodobě udržitelný,“ popsala mluvčí radnice Jana Kosejková.
Zdeněk Sýkora (1920–2011)
Pokud jde o samotnou mozaiku, radnice se rozhodla pro vytvoření repliky namísto restaurování původních prvků. Místo mramoru budou betonové dlaždice, ty jsou totiž pro užití ve veřejném prostoru vhodnější, mramor je za mokra kluzký.
„Replika mozaiky je navržena z betonových dlaždic a obkladů, které byly vyrobeny na míru podle zaměření původních mramorových prvků. Jednotlivé dílce mají shodné tvary jako originál a jsou provedeny v černé a bílé barevnosti odpovídající původnímu řešení,“ nastínila Kosejková.
Protože se však nedochoval kompletní původní autorský návrh a značná část mozaiky, především na chodníku, je poškozená, musel architekt Rostislav Tomáš, který pro Litvínov zpracovává projektovou dokumentaci, ve spolupráci s manželkou zesnulého umělce Lenkou Sýkorovou strukturu dopracovat, aby výsledek odpovídal původnímu záměru Zdeňka Sýkory. Vycházeli z dochovaných historických pramenů a z matematického systému, který Sýkora při tvorbě používal.
Slavnou Sýkorovu mozaiku jde zachránit už jen tím, že vznikne replika
„Dílo je složené z různých obrazů, které jsou k sobě pospojované. Byla to mravenčí práce najít v našem archivu kousky, které chyběly,“ uvedla Lenka Sýkorová.
Při analýze se navíc ukázalo, že původní realizace z minulého století úplně neodpovídala Sýkorovým záměrům. „Na některých místech řemeslníci špatně otáčeli trojúhelníky či vynechali celé sekce,“ zmínila Sýkorová.
Radnice se proto rozhodla mozaiku obnovit v podobě, jakou Sýkora skutečně zamýšlel.
Město chce fragmenty původní mozaiky zachovat. Řemeslníci opatrně mozaiku sejmou a uloží. „S původními dochovanými prvky bude nakládáno jako s hodnotným uměleckým materiálem. Předpokládá se jejich archivace, případně další využití vhodnou formou, například pro dokumentační, prezentační nebo depozitární účely, aby zůstala zachována autentická hmotná stopa původního díla,“ poznamenala Kosejková.
Aktuální odhad nákladů je 19 milionů korun bez DPH. Podle mluvčí radnice se částka oproti původním předpokladům navýšila o několik milionů po dopracování detailní technické dokumentace, která ukázala skutečný rozsah nutných stavebních prací. Konečná cena se ještě může lišit, vzejde z výběrového řízení.
15. března 2024
Spuštění projektu schválili litvínovští zastupitelé na svém únorovém zasedání. Práce by měly začít ještě letos. Nyní radnice dokončuje poslední přípravy a chystá vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele.
V Litvínově se dodnes dochovala i Sýkorova mozaika v kulturním domě Citadela. O ní se dlouho myslelo, že byla v minulosti zničena, jen někteří pamětníci věděli, že se začátkem 90. let ocitla za sádrokartonem. Vedení kulturního domu ji nechalo zrestaurovat a v roce 2016 byla znovu odhalena.
V minulosti Sýkora pro Litvínov a Hamr (což je dnes už součástí Litvínova) vytvořil ještě dvě realizace, ty se však nedochovaly.