Místo dvou zastávek chceme jednu. Litvínov má železniční plán za miliardy

„Z našeho pohledu jde o ideální a hlavně logické řešení. Chceme soustředit veškerou osobní vlakovou dopravu na hlavní nádraží. Nyní tam budujeme nový dopravní terminál, ale část cestujících stejně bude muset kvůli některým vlakovým spojům docházet na jinou zastávku,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová (ANO).

Zastávka Litvínov-město, známá i jako spodní nádraží, leží sice nedaleko hlavního, nicméně pro pěší už jde o velmi špatně přístupnou periferii. Lidé musejí přecházet frekventovanou silnici, k níž nevede chodník.



Místo není dostatečně osvětlené a celkově působí hodně nevlídně. A postrádá i jakékoli zázemí pro cestující. Nádražní budova byla roky zavřená a opuštěná a stát ji nakonec prodal do soukromých rukou.

Stanice navíc ani nenabízí žádnou možnost přestupu na jiný spoj. Je nicméně potřebná a využívaná, jelikož leží na trati 135, a právě odtud vedou koleje dál k chemičce a především do Mostu. Z hlavního nádraží pak vedou koleje jen jedním směrem, k Louce u Litvínova a dál na Ústí.

Kdyby se nápad radnice realizoval, znamenalo by to tedy vést koleje z hlavního nádraží i na druhou stranu a někde je napojit na stávající trať do Mostu. Zastávka Litvínov-město by tak zanikla, nadále by tudy projížděly už jen nákladní vlaky.

„Technicky možné to je. Už máme nějakou předběžnou studii proveditelnosti a záměr jsme představili na kraji a lehce se ho dotkli i na ministerstvu dopravy. Pořád je to ale teprve takzvaně v plenkách,“ zmínila starostka s tím, že vše by vyšlo asi na dvě miliardy korun.

Ministerstvo: Nyní jsou jiné priority

Na krajském úřadě s nápadem pochodila. „Ústecký kraj tento záměr podporuje a má jej zmíněný i v požadavcích na železniční infrastrukturu v připravovaném dopravním plánu. Uvažovaná přeložka by umožnila jízdu vlaků linek U12 a T8 (z Oseka či Moldavy do Mostu) přes hlavní litvínovské nádraží s možností přestupu na MHD i další linky,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

„Správa železnic podle našich informací na záměru nyní nepracuje. Pokud ale bude zájem kraje a města, je možné, že se jím začne zabývat a začne ho plánovat,“ doplnila Fraňková.

Na straně státu uvedený plán skutečně není na pořadu dne. „Do budoucna nelze vyloučit, že návrh bude prověřován, v současné době se však Správa železnic dle svých priorit věnuje na území Ústeckého kraje jiným projektům, zejména přípravě rychlého spojení do Drážďan či modernizaci celé trati Ústí nad Labem – Cheb,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Klíčový pro jakékoli úvahy o technickém řešení uvedené myšlenky bude návrh mimoúrovňového křížení se silnicí I/27 (z Litvínova do Mostu) včetně vedení tramvajové trati v souběhu, který může celý námět kvůli investičním nákladům negativně ovlivnit,“ podotkl Jemelka.