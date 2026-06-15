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Firma chce u Litvínova pálit průmyslový odpad, plánuje ho měnit na elektřinu

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Vizualizace spalovny | foto: ZOE Energy

Miroslava Strnadová
Monika Gordíková
,
  12:10
Mezi Litvínovem a Mostem možná vznikne spalovna průmyslových a nebezpečných odpadů. O její výstavbu usiluje pražská firma ZOE Waste. V areálu by chtěla likvidovat mimo jiné odpady z přilehlé skládky Celio, která se „proslavila“ mnoha požáry a nelegálním uložením toxického styrenu. Zařízení má fungovat i jako zdroj energie – teplo ze spalování se přímo na místě promění v elektřinu.
Principiálně bych se tomu asi nebránil. Na druhou stranu si myslím, že naše obec už toho má kolem sebe víc než dost – chemičku, Celio i uhelné lomy.

Jaroslav Sikorastarosta Mariánských Radčic

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Vizualizace spalovny

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