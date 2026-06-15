Principiálně bych se tomu asi nebránil. Na druhou stranu si myslím, že naše obec už toho má kolem sebe víc než dost – chemičku, Celio i uhelné lomy.
Studentka nepřežila nehodu na cyklokurzu, lidé nosí ke škole svíčky i plyšáky
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. Dívka zemřela v pondělí na Litoměřicku, kde se na kole střetla s...
Pan Hračička. Majitel zámku staví pidimodely památek, teď je můžete vidět
Po ruce má chirurgické nůžky, barvy, lepidlo, pinzetu a staré kružítko, před sebou listy papíru s náčrty. Po náročném dni obnovy historické památky si Miloš Dempír sedá za stůl a noří se do další...
Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná
Policie prověřuje incident, který se stal o víkendu v Bílině v Ústeckém kraji. „Podezřelá 44letá žena slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou,“ informovala v pátek ráno....
Dvě mrtvá miminka v jeden den. Lékaři se nedrželi postupů, odhalila kontrola
Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a...
Záchranáři zasahovali na svatbě na Děčínsku, hosté se otrávili kanabinoidy
Nezapomenutelnou svatební hostinu zažili v sobotu hosté oslavy v Horním Podluží na Děčínsku. Dobré jídlo a dostatek pití totiž doplnila ingredience, která některým z nich zajistila nejen setkání s...
Firma chce u Litvínova pálit průmyslový odpad, plánuje ho měnit na elektřinu
Mezi Litvínovem a Mostem možná vznikne spalovna průmyslových a nebezpečných odpadů. O její výstavbu usiluje pražská firma ZOE Waste. V areálu by chtěla likvidovat mimo jiné odpady z přilehlé skládky...
Belgičané jsou skvělí, ale na rozdíl od nás jim to týmově skřípe, říká bývalý fotbalista
Do Belgie původně odcházel jen na skok, aby si zkusil zahraniční angažmá. Bývalý fotbalista Teplic či Ústí nad Labem Lukáš Ohněník nakonec zůstal 17 let a návrat do Česka už neplánuje. V poklidném...
Třetině zubařů je 60+. Šancí jsou kliniky, pacienti mohou zákroky i splácet
Ústecký kraj se potýká s nedostatkem zubních lékařů. Potvrzují to zkušenosti pacientů, zdravotních pojišťoven i samotných ordinací. Zároveň přibývá stomatologů, kteří se blíží důchodovému věku, nad...
Jako inženýr vyhořel, teď žije plazy. Hadů jsem se do dvaceti bál, směje se
Devatenáct let pracoval Jaroslav Forejt jako průmyslový inženýr a hledal cesty, jak eliminovat všechny zbytečné pohyby ve výrobě. Po vyhoření se začal naplno věnovat plazům, které měl do té doby jako...
Oulehla: Ústí mi připomíná Bodö/Glimt. Data jsou u nás zesměšňovaná
Fotbalovou dobu datovou v ústeckém Viagemu podpoří nový trenér David Oulehla. „V Čechách je to hodně zesměšňované, ale lidi nevědí, jak funguje fotbal na Západě,“ hájí novátorské metody nástupce...
Z hrušky tě shodím! Chaloupek o synovi a přerodu z uřvaného táty za klandrem
Před svého synka Štěpána položil hokejku a míč. „Vyber si!“ pobídl ho Petr Chaloupek a blonďatý klučina se bez mrknutí oka vrhnul po balonu. „Zklamaný jsem nebyl, i když jsem sám hrál hokej. Myslím,...
Stop pro cizince mimo EU? Mládeži to pomůže, ale ligu ochudíme o hvězdy
Když někomu teklo v lize dorostenců do bot, angažoval na turistická víza africké perly, které ho spasily. S tím už bude utrum, fotbalová asociace od 1. července omezuje počet cizinců mimo prostor...
Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek
Fotbalové ligové Teplice představily první letní posilu. Na Stínadla přestupuje čerstvě devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha. S jedenáctým týmem letošní české nejvyšší soutěže...
Házenkářka Smetková: Bude zážitek otevírat Arenu Brno na domácím Euru
Euro jen 70 kilometrů od rodiště? Pro házenkářku Valerii Smetkovou mimořádný zážitek. Rodačka z Hodonína má v kalendáři červeně zakroužkované: prosinec, nová brněnská aréna, turnaj snů. Na českém...
Pan Hračička. Majitel zámku staví pidimodely památek, teď je můžete vidět
Po ruce má chirurgické nůžky, barvy, lepidlo, pinzetu a staré kružítko, před sebou listy papíru s náčrty. Po náročném dni obnovy historické památky si Miloš Dempír sedá za stůl a noří se do další...
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Martinec zpět v Litoměřicích, tentokrát ho Sparta vyslala na střídačku
Odcházel během loňské sezony z pozice sportovního skauta, vrací se coby trenér. Čtyřiapadesátiletý Patrik Martinec si odskočil do Sparty a pomohl jí do semifinále hokejové extraligy, teď ho jeho...
Moderna za miliardy. Podívejte se, s čím bude jezdit RegioJet v Ústeckém kraji
V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Vyzkoušet si je mohli dnes zdarma cestující. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní od 1. července. Za 23 jednotek...