Práce plná emocí. Někdy nás dítě o odebrání z rodiny prosí, říká šéfka sociálky

Kdy naposledy došlo v rámci oblasti, která pod litvínovský sociální odbor spadá, k odebrání dítěte?

Minulý týden. Vlastně se dá říct, že v současné době nemine týden, abychom alespoň jedno dítě neodebírali. Nevím, zda se to hodí, ale s lehkou nadsázkou řeknu, že v tomto týdnu se to zatím ještě nestalo, protože si spolu povídáme v pondělí ráno. Adepty na další odebrání máme. V několika rodinách se situace hrotí natolik, že k tomu v dohledné době téměř jistě dojde.

O co v té rodině z minulého týdne šlo?

O týrání tříletého dítěte. Rodinu jsme dlouhodobě sledovali. Teď situace došla tak daleko, že jsme zjistili, že dítě se stalo obětí fyzického násilí ze strany jednoho ze členů rodiny. Matka měla šanci situaci za naší podpory několikrát řešit, ale nikdy to neudělala. Bohužel. Když vidíte to krásné dítě, co má tělíčko samou modřinu… To je vám ouvej. Okamžitě jsme začali zjišťovat, jestli nemá vnitřní zranění. Ale teď už víme, že je o něj dobře postaráno v náhradní péči.