„Čeká se na odborné posudky a vyjádření,“ řekla mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová.
Tragická událost se stala během prvního dne školního kurzu, po neštěstí ředitel školy Milan Šťovíček rozhodl o jeho ukončení. „Událost nás všechny velmi zasáhla, s ohledem na ni jsme upravili i další plánované školní události,“ uvedl.
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Tragédie na Litoměřicku. Po čelním střetu s autem zemřela cyklistka
„Podle všech dostupných informací pedagogický dozor při události nepochybil,“ dodal.
Lidé nyní nosí před budovu školy svíčky, květiny či plyšáky.
Psychologickou pomoc pro žáky i učitele, kterou škola okamžitě zajistila, poskytuje podle ředitele skupinově i individuálně a nabídla ji také dotčené rodině.
Šťovíček ocenil rychlý zásah zdravotnických záchranářů po nehodě, lékaři podle něj byli na místě do tří minut a přiletěl i záchranářský vrtulník.
Osobní auto se s cyklistkou čelně srazilo v pondělí odpoledne na silnici třetí třídy mezi obcemi Lukov a Milešov. Dívka podle policejní mluvčí následkům zranění podlehla i přes okamžitě poskytnutou první pomoc.