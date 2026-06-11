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Studentka nepřežila nehodu na cyklokurzu, lidé nosí ke škole svíčky i plyšáky

Autor: ,
  14:04
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. Dívka zemřela v pondělí na Litoměřicku, kde se na kole střetla s protijedoucím osobním autem. Událost se stala při cyklistickém kurzu. Škola zorganizovala psychologickou pomoc pro žáky i učitele. Policie případ stále prověřuje.
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo...

Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. (11. června 2026) | foto: ČTK

Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo...
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo...
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo...
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo...
10 fotografií

„Čeká se na odborné posudky a vyjádření,“ řekla mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová.

Tragická událost se stala během prvního dne školního kurzu, po neštěstí ředitel školy Milan Šťovíček rozhodl o jeho ukončení. „Událost nás všechny velmi zasáhla, s ohledem na ni jsme upravili i další plánované školní události,“ uvedl.

Tragédie na Litoměřicku. Po čelním střetu s autem zemřela cyklistka

„Podle všech dostupných informací pedagogický dozor při události nepochybil,“ dodal.

Lidé nyní nosí před budovu školy svíčky, květiny či plyšáky.

Psychologickou pomoc pro žáky i učitele, kterou škola okamžitě zajistila, poskytuje podle ředitele skupinově i individuálně a nabídla ji také dotčené rodině.

Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. (11. června 2026)
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. (11. června 2026)
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. (11. června 2026)
Litvínovská střední škola Schola Humanitas vyvěsila černou vlajku a vzniklo před ní pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. (11. června 2026)
10 fotografií

Šťovíček ocenil rychlý zásah zdravotnických záchranářů po nehodě, lékaři podle něj byli na místě do tří minut a přiletěl i záchranářský vrtulník.

Osobní auto se s cyklistkou čelně srazilo v pondělí odpoledne na silnici třetí třídy mezi obcemi Lukov a Milešov. Dívka podle policejní mluvčí následkům zranění podlehla i přes okamžitě poskytnutou první pomoc.

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Studentka nepřežila nehodu na cyklokurzu, lidé nosí ke škole svíčky i plyšáky

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