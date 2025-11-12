„Hasiči a zaměstnanci skládky rozhrabávají hromadu, vytěžený materiál ponořují do vodní laguny a převážejí na jinou část skládky,“ uvedli hasiči na síti X.
Odborníci odebrali z hromady štěpky vzorky, u kterých budou zjišťovat nebezpečné látky.
Hořet začalo na skládce v úterý v noci. Hasiči dostali hlášení o požáru ve 3:39. Požár zasáhl 400 metrů čtverečních. Hasiči zřídili dálkovou dopravu vody. Z Jihlavy přijelo pásové rypadlo, ze Zbirohu kolový nakladač.
Štěpka hořela na skládce také na konci října, hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek. Tehdy hasiči z Třemošné u Plzně rovněž odebrali vzorky.
Na základě výsledků laboratorních rozborů zjistili přítomnost několika nebezpečných látek, jako je naftalen, toluen a další.