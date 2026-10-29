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Výsypku pokryly tisíce solárů. Prohlédněte si elektrárnu u Litvínova z výšky

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  15:27
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. V pozadí chemička...

Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. V pozadí chemička Unipetrol. (říjen 2026) | foto: ČTK

Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. V pozadí chemička...
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. (říjen 2026)
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. Na snímku v blízkosti...
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. (říjen 2026)
12 fotografií
Nová fotovoltaická elektrárna, která dodává elektřinu do areálu rafinerie Orlen Unipetrol, vznikla v Růžodolu u Litvínova. Nachází se na území, jež je kvůli své historii a charakteru podloží obtížně využitelné pro jiné účely. V okolí solárních panelů byly vysazeny stovky stromů a vznikly tu úkryty pro plazy.

Panely stojí v lokalitě bývalé výsypky. „Kdyby tady nebyla solární elektrárna, jiné využití tohoto území by bylo velmi obtížné. Nejde o bonitní zemědělskou půdu, takže podobné lokality jsou pro solární elektrárny vhodné,“ uvedl Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, která za projektem stojí.

Elektrárnu tvoří celkem 16 416 panelů, každý s výkonem 585 wattů. Výstavba trvala přibližně dva roky. Samotné fotovoltaické pole lze podle zástupců ČEZ postavit za několik měsíců, delší dobu však zabírá příprava kabelového vedení a vyřizování majetkoprávních vztahů.

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

Elektřina už nyní proudí do lokální distribuční soustavy rafinerie Orlen Unipetrol v rámci garančních zkoušek, od 1. ledna 2027 má pak elektřina začít „téct“ i do dalších odběrných míst.

Elektrárna s celkovým výkonem přibližně deset megawattů má pomoci rafinerii snižovat uhlíkovou stopu. Díky přímému napojení na místní distribuční síť navíc Orlen Unipetrol ušetří část nákladů na distribuci elektřiny. Podle zástupců společnosti jde o jeden z hlavních přínosů projektu.

Výsadba stromů pak byla jednou z podmínek povolovacího procesu. V okolí elektrárny je čtyři sta nových dubů a čtyři sta javorů. Dále jsou kolem rozmístěné ptačí budky a kamenné mohyly, které poskytují útočiště plazům.

Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. V pozadí chemička Unipetrol. (říjen 2026)
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. V pozadí chemička Unipetrol. (říjen 2026)
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. (říjen 2026)
Nová fotovoltaická elektrárna v Růžodolu u Litvínova. Na snímku v blízkosti elektrárny areál Unipetrolu. V pozadí jezero Most. (říjen 2026)
12 fotografií

Investice do elektrárny dosáhla přibližně 110 až 115 milionů korun. Zhruba 60 milionů pokryla dotace z Modernizačního fondu, zbytek zaplatila společnost ČEZ.

Orlen Unipetrol plánuje v sousední lokalitě vybudovat vlastní fotovoltaické zdroje o špičkovém výkonu 40 až 50 megawattů. Za ideálních podmínek by obnovitelné zdroje mohly pokrýt až třetinu spotřeby elektřiny současného areálu.

ČEZ chce pak v Ústeckém kraji pokračovat v modernizaci energetiky a rozvoji dalších obnovitelných zdrojů. Pro dekarbonizaci teplárenství a modernizaci svých provozů má podle Čermáka připravené investice v řádu 30 miliard korun.

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