Dostojevskij na půdě. Mostecké divadlo otevře v Litvínově unikátně malou scénu

  15:44
Městské divadlo v Mostě se jako koproducent rozšíří do sousedního Litvínova, kde bude mít jakousi pobočku. Nová scéna vznikne v podkroví Radničního sklípku. Na drobné scéně budou dvě premiéry ročně, každá se šesti reprízami. Herci budou hrát v těsné blízkosti diváků, kterých se na půdu vejde zhruba 30. První inscenací bude v únoru Dostojevského Zločin a trest.
Dramaturg Martin Macháček, režisér Vítězslav Větrovec a šéf mosteckého divadla Filip Nuckolls (zleva) v podkroví Radničního sklípku, kde vznikne nová divadelní scéna. (12. prosince 2025)

Autorem nápadu je novinář Českého rozhlasu Jan Beneš, jenž v Litvínově i v Mostě pořádá besedy a jehož vždycky fascinovalo Bytové divadlo Vlasty Chramostové, známé ze 70. let minulého století. Oslovením současného ředitele Městského divadla v Mostě Filipa Nuckollse padla myšlenka na úrodnou půdu. Souhlas zazněl i na radnicích obou měst.

„Je to přesně ten vzácný okamžik v životě člověka, kdy se sejdou lidi, kterým se líbí jedna věc,“ uvedl Beneš.

„O využití radničního sklípku se vedla dlouhodobě diskuse. Komorní scéna by mohla přilákat diváky z širokého okolí,“ řekla místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté). Spodní patra budovy nyní slouží jako komunitní centrum místních seniorů a národnostních menšin.

Pověst vyloučené lokality umělce láká, říká nový šéf divadla v Mostě Nuckolls

Litvínovští zastupitelé schválili na novou scénu příspěvek okolo půl milionu korun, dalšími penězi přispěje město Most. Městské divadlo v Mostě na drobnou scénu pod dřevěnými trámy vstupuje jako koproducent plánovaných inscenací. Ředitel divadla Filip Nuckolls uvedl, že servisní a produkční činnost zajistí nově vzniklý spolek Theatrum Minimum. Upozornil, že nejde o snahu konkurovat litvínovskému Docela velkému divadlu, které nabízí odlišný repertoár.

„Na malém prostoru se budou odehrávat velké příběhy,“ řekl Nuckolls. Po uvedení šesti repríz budou moci zájemci zhlédnout představení i na jiných místech.

Dramaturg Martin Macháček řekl, že cílem je klasický repertoár posunout k současným tématům. Podle režiséra scény Vítězslava Větrovce jde také o šanci pro herce, kteří si mohou zkusit intimní prostor, kde je důležitý každý pohyb i výraz obličeje. „Slibujeme si od toho i to, že hercům mosteckého divadla a přizvaným hostům dáme příležitost zazářit,“ dodal režisér.

Na scéně bude vždy maximálně šest herců. Inscenace se obejdou bez osvětlovače či zvukaře.

Dostojevskij na půdě. Mostecké divadlo otevře v Litvínově unikátně malou scénu

12. prosince 2025  15:44

