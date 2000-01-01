náhledy
V Litvínově na Mostecku je v plném proudu výstavba nové plavecké haly. Dělníkům nedávno pomáhal i jeden z největších jeřábů v Česku. Podle aktuálních propočtů má hala vyjít na bezmála 400 milionů korun. Během prací se vyskytlo několik problémů.
Autor: Metrostav
Jeřáb plaveckou halu v uplynulých listopadových dnech zastřešil. Zvedal devatenáctimetrové panely vážící několik tun.
Autor: Metrostav
Stroj má rameno, které je možné vysunout až do délky 108 metrů a výšky 138 metrů.
Autor: Metrostav
Jeřáb byl na místě asi deset dní. Jeho přítomnost si vyžádala úplnou uzavírku přilehlé silnice. „Jen jeho montáž trvala téměř dva dny. Aby konstrukce unesla extrémní zatížení a byla zcela stabilní, vrtali jsme do skalního podloží. Kvůli svažitému terénu bylo zatížení jeřábu přenášeno prostřednictvím speciálně navržených železobetonových patek založených na sedmnáctimetrových mikropilotech,“ řekl Petr Lohniský, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav CZ.
Autor: Metrostav
Plavecká hala se staví na kraji města v areálu koupaliště, tedy jen kousíček od architektonicky unikátního Kolektivního domu, takzvaného Koldomu. Nahradí původní objekt šaten, který byl zdemolován. Bylo v něm více azbestu, než se původně předpokládalo. (snímek z listopadu 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
V přízemí plavecké haly bude technické zázemí, strojovny, šatny. Ve druhém nadzemním podlaží návštěvníci najdou závodní bazén o délce 25 metrů, rekreační bazén s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Další patro bude vyhrazeno pro wellness centrum.
Autor: Vizualizace: město Litvínov
Litvínovští politici se dlouhodobě přou, zda cena za plaveckou halu není přemrštěná. Aktuálně se počítá s náklady ve výši 380 milionů korun, přičemž 120 milionů má pokrýt dotace z Národní sportovní agentury. (snímek z července 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Plaveckou halu staví sdružení firem Metrostav CZ a OHLA ŽS. Litvínov musel tendr na zhotovitele vyhlásit dvakrát, ten první totiž zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. (snímek ze srpna 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Do konce roku je v plánu dokončení hrubé konstrukce, aby v lednu mohly začít práce v interiéru. Zkušební provoz je plánován na září 2026. (snímek z června 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„Stavba je technicky i logisticky mimořádně náročná – kombinuje instalaci velkoformátových konstrukcí, složitou bazénovou technologii, precizní hydroizolaci i nadstandardní vzduchotechniku,“ uvedl mluvčí skupiny Metrostav Radim Mana. (snímek z listopadu 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„Založení nové stavby v lednu 2025 zkomplikoval nepřesný inženýrsko-geologický průzkum. Během výstavby se ukázalo, že pod stavbou se nachází hluboké vrstvy pískových sedimentů v kombinaci s podzemní vodou, což vedlo k nutnosti přepočítat statiku založení objektu. Protože je objekt navržen ve spolupůsobení plošného a hlubinného založení, bylo nutné stabilizovat zemní pláň štěrkovou sanací, aby se zvýšila její únosnost,“ doplnil Mana. (snímek z června 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„Jsem nesmírně ráda, že projekt nové plavecké haly pokračuje podle plánu. Od začátku jsme si byli vědomi technické náročnosti stavby, zejména kvůli složitému geologickému podloží a specifickým požadavkům,“ řekl starostka Litvínova Kamila Bláhová. (snímek z dubna 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Stavbaři mimo jiné avizují, že nosnou konstrukci tvoří vodotěsný železobeton typu „bílá vana“, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti průsakům. (snímek z července 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Součástí projektu je také systém hospodaření s dešťovou vodou, ta se bude shromažďovat v retenční nádrži o objemu 60 kubíků a po úpravě bude využívána jako užitková. Vytápění zajistí napojení na městský horkovod. (snímek z července 2025)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Stávající plavecký bazén se nachází v centru města. Jde o stavbu ze 70. let minulého století, která má to nejlepší už dávno za sebou.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Městští zastupitelé se roky přeli, co dál - zda postavit novou plaveckou halu, nebo zda tu stávající opravit. Nakonec vyhrála první varianta.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Až se nová hala otevře, současný bazén čeká demolice. Co na jeho místě vznikne, je zatím otázkou. Zaznělo už několik variant. Mohl by se tam postavit objekt školní družiny, ale třeba i parkovací či bytový dům.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES