OBRAZEM: Obří jeřáb zastřešil bazén v Litvínově, kvůli stabilitě vrtali do skály
Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci
Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...
OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...
Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí
Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...
Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín
V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...
Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit
V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...
Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel
Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...
Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci
Žádné selhání strojvůdce, ale nevhodné a pozdní zabezpečení tratě. Tak se staví k opakovaným haváriím strojvedoucí, kteří musí projíždět pod opravovaným Špindlerovým mostem v Roudnici nad Labem....
V Roudnici vlak opět strhl vedení. Spoje na koridoru do Německa nabraly velká zpoždění
Provoz vlaků po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku je obnovený. Vlaky na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa od 14:00 jezdí po obou traťových kolejích....
Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky
Další Američan z kola ven. Basketbalová Sluneta během čtrnácti ligových kol propustila už třetího, nejprve se pakoval křídelník Glover, pak pivot Kennedy a nyní i jeho náhrada J. D. Eatmon....
Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se
Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...
Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra
Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst...
Nedělá jen prsa. Skalpovanou ženu jsem operoval dvanáct hodin, líčí plastický chirurg
Začal studovat pedagogiku, po medicíně působil jako gynekolog, posléze chirurg, až zakotvil u plastické chirurgie. Pavel Horyna je respektovaným odborníkem. Působí na klinice s pobočkami v Praze...
Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát
Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...
Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let
Policisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře mělo svázané přední nohy a čumák stahovací páskou. Pes byl v podvyživeném stavu a měl hluboké...
Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa
Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň...
Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku
Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...
Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků
Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli...