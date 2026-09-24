Hlavně ne ubytovnu. Litvínov bývalý hotel radši koupí, státu zaplatí skoro 40 milionů

Odkup budovy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) projednali litvínovští zastupitelé ve čtvrtek na svém posledním zasedání před komunálními volbami. Město za objekt zaplatí přes 39,6 milionu korun. Pro koupi bylo 19 zastupitelů z dvaceti přítomných, jeden nehlasoval.
Podle místostarostky Květuše Hellmichové (SNK Evropští demokraté) vychází kupní cena z odhadu. Získat objekt výhodněji nebo bezplatně podle ní nebylo právně možné. „Jde o majetek pocházející z trestné činnosti. V takovém případě neexistuje možnost požádat o převod za symbolickou částku nebo bezúplatně,“ uvedla Hellmichová.
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Důsledky čachrů v ROP Severozápad. Hotel za desítky milionů propadl státu
Prodej takového majetku se totiž řídí zákonem o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. „Majetek musí být zpeněžen a výtěžek převeden na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti, ze kterého se odškodňují oběti trestných činů,“ potvrdila tisková mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.
Litvínovská radnice usilovala o to, aby objekt neskončil ve veřejné dražbě, jak bývá v podobných případech obvyklé. Vedla ji k tomu obava z nárůstu vyvolávací ceny i z možného nového majitele. Vedení radnice se obávalo vzniku ubytovny. „Chtěli jsme předejít tomu, aby nemovitost získal někdo jiný a tím by mohlo dojít ke zhoršení kvality života v lokalitě,“ uvedla místostarostka.
Pro komplex zatím radnice nemá definitivní projekt budoucího využití. Nabízí se však přeměna na městský bytový dům s dostupným bydlením. Vzniknout by tu mohly garsoniéry určené jako startovací byty pro mladé nebo bydlení pro seniory, případně na nějakou dobu i městský hotel. „Rozhodnutí o konkrétním využití už bude na novém zastupitelstvu po komunálních volbách,“ dodala Hellmichová.
V hotelu se nachází 16 dvoulůžkových a 13 jednolůžkových pokojů a dále pět mezonetových apartmánů s vlastní terasou. Každý pokoj má samostatné sociální zařízení, celková kapacita přesahuje 60 lůžek.
Hotel postavili přibližně před patnácti lety s využitím dotace z dotačního programu ROP Severozápad. Podle pravomocného rozhodnutí justice však vlastníci získali dotaci neoprávněně a byli za to odsouzeni. Hotel pak propadl státu.
Radnice usiluje také o odkup přilehlých pozemků včetně parkoviště. Ty mají soukromého majitele. Jak uvedla místostarostka, jednání s ním probíhají.
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2. července 2026