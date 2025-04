Litvínov chystá zásadní proměnu centra. Architekti budou měnit dvě náměstí

Náměstí Míru, Masarykovo náměstí, ulice Kostelní a ulice Rooseveltova. Společně tvoří centrum Litvínova. Srdce města, které by mělo pulsovat životem. Realita je však taková, že spousta obyvatel sem v současné době vůbec nemá důvod přijít. A když už tak učiní, v mnoha případech mají za cíl leda tak rychle si něco vyřídit na radnici či na poště.

Lidi odrazuje přítomnost „pochybných existencí“, celková nevzhlednost. Vadí jim prázdné obchody. Hovoří tak výsledky veřejného průzkumu, který si město nechalo nedávno zpracovat. Neudělalo to jen tak. Data jsou součástí rozsáhlého dokumentu, který bude sloužit jako návod architektům, kteří se přihlásí do soutěže na proměnu litvínovského centra.

Střed města se v následujících letech nemá změnit jen vizuálně, byť to je samozřejmě kýžený cíl. Jde především o to, aby lidé začali lokalitu vnímat jinak. Aby na ni nenahlíželi jako na zanedbané místo, kde není problém v deset dopoledne potkat opilce. Ale aby sem měli důvod chodit často a rádi. Odvážný úkol.

Architektonickou soutěž chystá město už několik měsíců. Spojilo se s odborníky ze Studia Bistro, které se zaměřuje na urbanismus. Právě to připravilo zadání soutěže – dokument o desítkách „áčtyřek“. Aby ho dalo dohromady, jednalo s vedením města, podniklo s obyvateli procházku po lokalitě, aby si vyslechlo jejich připomínky, provedlo dotazníkové šetření a zkoumalo historii a tradice města.

„Například do dotazníkového šetření se zapojilo přes 400 lidí, což je z našeho pohledu opravdu dost. Co je pozitivní, spousta lidí uvedla, že kdyby se místo proměnilo, navštěvovali by ho mnohem častěji. Zjistili jsme tedy, že potenciál existuje, že lidé mají zájem tam trávit čas, jen teď jim to nevyhovuje,“ uvedla v rámci nedávného veřejného projednání Kristýna Drápalová ze Studia Bistro.

Veřejnost by uvítala kvetoucí záhony a keře, prostor pro tržiště, vodní a umělecký prvek či restaurace a u nich zahrádky.

Co lidé v lokalitě chtějí, co jim vadí. I podle toho se architekti mají řídit. Vodítkem pro ně má být i historie místa a neodmyslitelné prvky identity města – hokej, chemička, těžba uhlí, manufaktura. Ale třeba i skutečnost, že náměstí Míru kdysi z větší části tvořil rybník.

„Toho všeho se architekti mohou chytat při vymýšlení podoby uměleckých děl nebo vodních prvků,“ podotkla Drápalová.

Vítěz možná už v prosinci

Velkou kapitolou je pochopitelně doprava, respektive parkování. Na samotném náměstí Míru se má zachovat, ale v menším rozsahu. „Hlavně by parkování mělo být rychloobrátkové a ne, aby tam někdo parkoval půl dne. Na to jde o příliš cenný prostor a lidé se v něm pak necítí dobře,“ řekla Drápalová s tím, že se zároveň počítá s proměnou parkoviště v nedaleké ulici Školní, aby lidé místo náměstí parkovali právě tam.

Architekti také mají vymyslet, jak změnit ulice Rooseveltova a Kostelní, aby do nich auta sice mohla, ale aby nepůsobily jako silnice a pěší se vozům nemuseli neustále vyhýbat. Pokud jde o veřejnou dopravu, ve hře je i možnost posunout autobusovou zastávku blíže k náměstí Míru.

Odborníci pak musejí mít na paměti i modernizaci tramvajové trati, která začne letos a která vede kolem Masarykova náměstí. Zamyslet se mají i nad prostorem před Docela velkým divadlem.

Velkým tématem je, jak už bylo zmíněno výše, výskyt „pochybných existencí“. V lokalitě lze často potkat například obyvatele nedalekého hotelového domu, který slouží jako soukromá ubytovna. Mnoho z nich popíjí alkohol, užívá drogy a obtěžuje kolemjdoucí. Architekti by se proto měli zabývat i prostranstvím před „hotelákem“. Zkvalitnit ho, aby získal „pobytový potenciál“ a zdejší nájemníci se nestahovali na lavičky na náměstí.

„Zjednodušeně řečeno, centrum Litvínova se má stát zase místem pro všechny. Vylidnilo se. Je proto potřeba hledat nástroje, jak lidi zase přitáhnout. Všichni si zároveň musíme uvědomit, že rozvoj centra není záležitost na dva roky, to je dlouhodobý proces,“ dodala Drápalová.

Architektonickou soutěž chce město vyhlásit v průběhu května, či v červnu. Pokud vše půjde podle plánu, vítěz by mohl být znám už v prosinci.