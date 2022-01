V Litvínově otevřeli odvážně předělané nádraží, budova dostala moderní ráz

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Když se Správa železnic (SŽ) zhruba před rokem pustila do rekonstrukce nádražní budovy v Litvínově a zároveň zveřejnila vizualizaci její nové podoby, okamžitě se rozvířila názorová debata. Stát se totiž rozhodl kompletně změnit její podobu. Zejména na sociálních sítích se to hemžilo kladnými i zápornými stanovisky.

Objekt, který se v uplynulých měsících za bezmála 24 milionů korun postupně zcela proměnil, SŽ slavnostně otevřela tento týden.

„Myslím, že to bude určitě rezonovat, že to mělo mít nějaký ráz, ale já si myslím, že budova se fakt povedla,“ řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Litvínov označil za průkopníka. „Často se tíhne k jakémusi rázu nádražních objektů. Tady se konečně našla odvaha udělat něco moderního od samých základů až po střechu. Mám velkou radost, že jsem poprvé přišel do opravdu něčeho moderního, do nádraží 21. století,“ dodal.

Autorem podoby je ústecký architekt Pavel Černohouz. Ten už loni MF DNES řekl, že chtěl z vesnického nádraží udělat nádraží městské a po všech stránkách moderní.

Výsledkem je dům s provětrávaným obvodovým pláštěm a prosklenou čekárnou, který cestujícím konečně nabídne bezbariérový přístup a toalety. V patře pak vzniklo mimo jiné zázemí pro autobusového dopravce. Nový a úspornější je i systém vytápění pomocí tepelných čerpadel.

„Je pravda, že veřejnost je v názoru na budovu rozdělená. Věřím ale, že si všichni časem zvyknou. Město si jednoznačně takovouto moderní budovu zaslouží,“ podotkla starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO).

Opravou výpravní budovy SŽ navázala na revitalizaci trati mezi Litvínovem a Oldřichovem u Duchcova, díky které nyní mohou Litvínované jezdit do Ústí nad Labem bez přestupů.

Město usiluje o přeložení trati do Mostu

Město u objektu zároveň buduje dopravní terminál, respektive nové autobusové nádraží. Projekt zhruba za 84 milionů, který z větší části uhradí z dotací, je těsně před dokončením. „Ještě chybí detaily. Kompletně hotovo bude na jaře,“ zmínila Bláhová.

Součástí je i parkoviště či cykloboxy pro uložení kol.



Dopravní podnik zároveň v úseku terminálu přednostně zrekonstruoval tramvajovou trať, aby po jeho dokončení následně nedošlo k dalším omezením, případně k poničení některých částí kvůli pozdějšímu pokládání kolejí.

Litvínovská radnice pak má i další cíle. Chtěla by například dosáhnout přeložky železniční trati do Mostu tak, aby bylo potřeba jen jedno železniční nádraží. To druhé totiž leží sice nedaleko, ale přesto na špatně přístupné periferii.