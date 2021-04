Proměna nádraží v Litvínově víří debatu. Bude víc městské, říká architekt

„Dojde ke změně dispozice stávajícího objektu, výměně oken a dveří, střechy a instaluje se nový provětrávaný obvodový plášť,“ uvedla ke stavební akci mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová. Veřejnost se má konečně také dočkat toalet a bezbariérového přístupu.

Oprava má vyjít zhruba na 20 milionů korun a trvat do letošního října. Autorem nové podoby je ústecký architekt Pavel Černohouz.



„Z hlediska architektonické koncepce jsme hledali výrazovou formu, která z vesnického nádraží udělá nádraží městské, které bude Litvínovu více adekvátní,“ řekl MF DNES.

„Druhým klíčový vstupem pro rozhodování bylo samotné území, kde malý solitérní objekt působí opuštěně. Původním záměrem tak bylo do této ‚pustiny‘ vložit jakýsi dům–sochu a technickou rovinu více potlačit ve prospěch té výtvarné, ale to nakonec nebylo z mnoha důvodů zcela proveditelné,“ poznamenal architekt.

Vedle řady technických předpisů ovlivnily výsledný vzhled nádraží i předchozí stavební zásahy a pochopitelně i podmínky SŽ.

„Je s podivem, že jedním ze základních kritérií pro rozhodnutí, jakou formou přistoupit k rekonstrukci historického objektu, v současnosti není jeho historická, architektonická či stavební hodnota, ale jsou to tepelně technické předpisy. V případě opravy historických objektů, které nemají nějakou formu památkové ochrany, musí jejich jednotlivé konstrukce splňovat stejná kritéria, jako by šlo o novostavbu, což znamená jediné – zateplovat, a hodně. Nádražní budova v Litvínově bohužel patří do této velké skupiny objektů, na které nové předpisy příliš nepamatují,“ podotkl Černohouz.

Výsledek bude výtvarnější

Zároveň připomněl poslední opravu, která podle něj budově příliš neprospěla. „Objekt před několika lety prošel necitlivou rekonstrukcí fasády, kdy byla odstraněna původní štukatura, což byl další střípek do mozaiky podkladů pro rozhodování, jak k opravě přistoupit,“ zmínil.

Nový obvodový plášť budou tvořit desky z vysokotlakého laminátu. „Je to velmi odolný materiál s vysokou estetickou hodnotou. Na fasádu jsme použili jeden odstín, ale ve dvou dezénech. Výsledek bude živější a nakonec i výtvarnější a mohl by se líbit. Jak ale nakonec přijme staronové nádraží litvínovská veřejnost, to si teď opravdu odhadnout netroufám,“ poznamenal Černohouz.

Zvědaví na výsledek jsou i představitelé města, které SŽ seznámila s vizualizací. „Společnost nás seznámila s finální verzí projektu. Je dobře, že se pustila do rekonstrukce, konečně to bude důstojné. Můj osobní názor na podobu objektu? Počkám si, až to bude hotové. Jsem každopádně zvědavý. Vím, že se kolem toho rozpoutala velká debata,“ řekl místostarosta města Karel Rosenbaum.

Nevzhledná stodola

Debata se rozproudila především na sociálních sítích, kde SŽ vizualizaci zveřejnila. Negativní názory se v diskuzích střídají s pozitivními.

„Hezká, klasická nádražní budova bude nahrazena nevzhlednou stodolou,“ zní například jeden z názorů.

„Tomu říkám smíšené pocity. Koukám na to už pár minut a nějak tomu nemohu přijít na chuť. Uvidíme v reálu,“ stojí v dalším příspěvku na Facebooku.

„Určitě je to o dost lepší než to, co bylo. Líbí se mi i to prosklení,“ přidal komentář opačného rázu jeden ze zastánců.

„Ale jo, mně se to líbí. Vypadá to jako nádraží a nese to pár prvků starých budov, takže dobrý. Jestli to má být moderní a přívětivý, tak takhle je to dobrý,“ míní další z těch, co novou podobu berou pozitivně.

Za pár měsíců se město každopádně dočká kompletně nového nádraží, protože se u budovy staví i nový dopravní terminál. „Jsem rád, že se projekty potkaly a dělají se ve stejnou dobu,“ dodal Rosenbaum.