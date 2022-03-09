náhledy
Kompletně hotovo bude sice až za hodně dlouho, ale už se to přece jen rýsuje. V centru Litvínova se dál pracuje na velké výzvě za stovky milionů – modernizaci tramvajové trati. Stavba, která se v uplynulých měsících potýkala s řadou překážek, vstupuje do další fáze. Na její část se už brzy vrátí tramvaje. Několik změn se pak týká řidičů.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
První ukázka postupu stavby. Stejné místo jako na prvním snímku. Zatímco první fotografie byla pořízena 17. listopadu, tato 2. listopadu.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Práce na modernizaci začaly letos v březnu a vyžádaly si řadu omezení. Teď přichází důležité novinky.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Od 1. prosince se vrátí tramvaje na úsek od nádraží k vozovně dopravního podniku. Drážní úřad povolil zkušební provoz. Na snímku koleje vedoucí od nádraží právě směrem k dopravnímu podniku.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„V úseku nádraží – vozovna proběhla kompletní výměna kolejí, spodků, trakčního vedení i instalace antivibračních rohoží a desek pro snížení hluku. Ve vjezdu do vozovny byly instalovány nové výhybkové konstrukce. Rovněž došlo k modernizace napájecích kabelů a instalaci nového trakčního vedení,“ uvádí Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Už od 23. listopadu se pro veškerou silniční dopravu otevře ulice Mostecká. Na snímku dělníci pracují na nových kolejích v ulici Mostecká. Je to kousíček od areálu dopravního podniku. Sem se ale tramvaje ještě hned tak nevrátí.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Do konce roku 2026 se má dodělat křižovatka ulic 9. května, Smetanova, Jiráskova a Tržní. Místo tak bude zase průjezdné.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Křižovatka vždy patřila mezi nejvytíženější ve městě. A zároveň na ní mnoho řidičů zmatkovalo. Nově tady vznikne kruhový objezd.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Od tohoto týdne do 16. prosince je uzavřen vjezd do ulice Vinohradská z ulice Jiráskova. Zábor ulice Jiráskova byl totiž prodloužen až ke kavárně Café Cassis. Do minulého týdne zábor začínal o kousek dál.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
A když se otočíte o 180 stupňů, naskytne se vám aktuálně tento pohled.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
A ještě vizualizace centra
Autor: Vizualizace: město Litvínov
V ulici Mostecká přibude tramvajová zastávka. Na to si ale místní budou muset ještě počkat.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Rekonstrukcí prochází úsek v délce 1,2 kilometru mezi nádražím a točnou „Na Východě“.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Nová silnice už je hotová. Vedle se bude ještě nějakou dobu pracovat na tramvajové trati.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Projekt rozhodně nejde „jako po másle“. Stavbaři čelili v předchozích měsících řadě výzev. Navzdory průzkumům, které byly v rámci projektové přípravy provedeny, docházelo k nepředvídatelným událostem. Na snímku z letošního října nové koleje v ulici Mostecká.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
V některých úsecích docházelo k vynucenému zastavení prací kvůli nálezu neevidovaných inženýrských sítí, havarijních stavů infrastruktury či enviromentálních omezení.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Stále se pracuje i nedaleko polikliniky (na snímku je místo zachycené letos v květnu). Přilehlá točna bude od prosince zcela uzavřena pro autobusovou i osobní dopravu. „Ke změně vedení linek náhradní autobusové dopravy bude vydána další podrobná tisková zpráva včetně zákresu,“ uvedl dopravní podnik.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
A co dál? V roce 2027 se dělníci budou vedle ulic Mostecká a 9. května pohybovat také v ulici Smetanova, na křižovatce ulic Smetanova a Mezibořská a pořád také poblíž polikliniky.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES