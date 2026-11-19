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Rachot z autodromu: nový majitel změřil hluk, lidé z okolí mluví o další žalobě
Spor kvůli hluku z Autodromu Most neskončil ani po nedávné výměně majitele závodiště. Nový vlastník, společnost RIQ Investments, sice nechává zpracovat studii protihlukových opatření, podle místních...
Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá
Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát...
OBRAZEM: Rozbagrovaný Litvínov. Projděte si obří staveniště a porovnejte snímky
Kompletně hotovo bude sice až za hodně dlouho, ale už se to přece jen rýsuje. V centru Litvínova se dál pracuje na velké výzvě za stovky milionů – modernizaci tramvajové trati. Stavba, která se v...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Byl ve dvojím ohni. Exministryně u soudu kritizovala Řehku kvůli sbírce na drony
Místo jednoho milionu jen sto tisíc korun. Spoluzakladatel sbírky Drony Nemesis Jan Veverka u Okresního soudu v Lounech nečekaně slevil ze svých finančních nároků v žalobě na ochranu osobnosti proti...
Šok ve fotbalovém Mostě. Oblíbený trenér Horváth v Baníku nečekaně končí
Pavel Horváth, bývalý fotbalový reprezentant, už není trenérem třetiligového Baníku Most – Souš. Jeho mise po více než dvou letech překvapivě skončila, podle oficiálního vyjádření klubu po vzájemné...
Zmatek v papírech, nic víc. Ředitel školy se zpovídal z podvodu, soud ho osvobodil
Měl v papírech zmatek, trestný čin ale nespáchal. S těmito slovy Krajský soud v Ústí nad Labem zprostil obžaloby ředitele základní školy v Lomu na Mostecku Jaroslava Zajíce. Ten čelil obvinění z...
Litvínov řeší marodku, ze Sparty získal Najmana. Hned pomůže, věří Šlégr
Hokejový Litvínov reaguje na rozsáhlou marodku a posiluje ofenzivu. Jedenáctý tým extraligy získal ze Sparty útočníka Ondřeje Najmana, který by mohl černožlutý dres obléct už v pátečním domácím duelu...
Starosta Lovosic u soudu. Kvůli penězům pro tajemníka mu hrozí ztráta funkce
Starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) a bývalý tajemník Lovosic František Budský se cítí být nevinní v případu vyplacené odměny. Obžalováni jsou z poskytnutí úplatku a přijetí úplatku....
Rázný krok Ústavního soudu. Kvůli zneužívaným dětem mění pravidla pro odškodné
Plénum Ústavního soudu (ÚS) přišlo s novým stanoviskem, kterým změnilo dosavadní praxi ohledně uznávání náhrady úmyslně způsobené nemajetkové újmy. Vedl ho k tomu případ trenéra z Teplicka, který...
OBRAZEM: Rozbagrovaný Litvínov. Projděte si obří staveniště a porovnejte snímky
Kompletně hotovo bude sice až za hodně dlouho, ale už se to přece jen rýsuje. V centru Litvínova se dál pracuje na velké výzvě za stovky milionů – modernizaci tramvajové trati. Stavba, která se v...
Požár restaurace u Kamencového jezera je bez viníka, policie nezjistila příčinu
Policie ukončila vyšetřování květnového požáru, který zničil restauraci Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Kriminalisté případ odložili, aniž by kohokoliv obvinili.
Nikomu už nic nedlužíme. Legenda Čaloun o restartu Slovanu i druhé ledové ploše
Čas dluhů je pryč, ozdravný proces v ústeckém hokejovém Slovanu běží konečně podle plánu. A pod patronátem olympijského šampiona Jana Čalouna, jednatele i trenéra druholigového klubu. „Nemáme žádnou...
Po šichtě trčí lidé v kolonách. Lovosice u průmyslové zóny plánují kruhák a zastávku
Lidé, kteří pracují v průmyslové zóně na jižním okraji Lovosic, by se mohli dočkat lepších možností dopravy. Město jedná o vybudování nové železniční zastávky, která by výrazně usnadnila cestování...
Celostátně podnikat lze i z menšího města, otec začínal od nuly, říká byznysmen
Začínal v rodinné firmě Značky Morava, dnes Georgios Tavandzis přes krnovský TGA Holding investuje do energetiky či developmentu. Dříve podnikal například s dieselovými agregáty, teď v létě otevřel v...
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Rachot z autodromu: nový majitel změřil hluk, lidé z okolí mluví o další žalobě
Spor kvůli hluku z Autodromu Most neskončil ani po nedávné výměně majitele závodiště. Nový vlastník, společnost RIQ Investments, sice nechává zpracovat studii protihlukových opatření, podle místních...
Hledáme po celém světě. Šlégr o posilách, ale i o extrémní marodce a Kašem
První větší zádrhel pro hokejový Litvínov po výměně majitele. Spoluvlastník klubu Jiří Šlégr po čtyřech extraligových porážkách v řadě odráží kritiku za úzký kádr, potíže přičítá abnormální marodce...