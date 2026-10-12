„Neměli jste ho přebírat.“
„Zaprvé: Vidím chybu, nepřevezmu! Zadruhé: Výroba nového polepu trvá v řádech hodin! Zatřetí: Vše ostatní jsou kecy.“
„Proč jste si ty polepy nezkontrolovali? Takto jste ze sebe udělali šašky v celé zemi.“
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Takové reakce se objevují na internetu v souvislosti s novým autem Městské policie Litvínov. Lidé se vyjadřují posměšně i se značně diví.
Na střeše auta navíc chybí volací znak.
Vedení strážníků vydalo vyjádření. „Určitě jste v posledních dnech zaznamenali fotografie našeho nového výjezdového vozidla, které se šíří internetem. Rádi bychom situaci uvedli na pravou míru a předešli případným spekulacím. O chybě v nápisu na boku vozidla víme od prvního momentu. K chybě došlo na straně specializované dodavatelské firmy, která polepy zajišťovala. I profesionálům se bohužel občas stane chyba,“ stojí v něm.
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„Vozidlo bylo převzato již s touto vadou, na kterou jsme zhotovitele ihned upozornili. Automobil proto nebyl zařazen do výkonu služby a až do nápravy zůstává zaparkovaný u služebny. Vozidlo odesíláme na reklamaci – dodavatelská firma pochybení uznala a v nejkratším možném termínu zajistí kompletní opravu polepů včetně doplnění všech náležitostí,“ doplnila městská policie s tím, že děkuje všem za všímavost i úsměvné komentáře a doporučení kurzu českého jazyka.
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13. října 2025