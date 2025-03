Mladík se smířil se smrtí a koupil si hrob. Lékař si diagnózu vymyslel. Můj zkrat, říká

Lékař, který ordinuje v Podbořanech a v Litvínově, čelí nyní podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a poškození cizích práv.

„Případ je ve fázi prověřování a v současné době nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedl mluvčí mostecké police Václav Krieger. Obvinění tedy prozatím nepadlo. Pokud by věc dospěla až k soudu, lékaři by za to hrozil až čtyřletý trest vězení. Paradoxem je, že policie se případem nezabývá poprvé. O tom ale až později.

Jak se vše seběhlo? Případ, na který jako první upozornil server e-mostecko.cz, se odehrál už v roce 2022. Internista Slaměník tehdy dvacetiletého pacienta přijal ve své ordinaci v Litvínově. Mladému muži odebral vzorek jater a tkáň poslal k vyšetření do laboratoře, se kterou dlouhodobě spolupracoval. Vyšetření mělo vyloučit, nebo potvrdit, že mladík trpí právě Wilsonovou chorobou. Slaměník ale poslal vzorek do špatné laboratoře. Prý si neuvědomil, že toto pracoviště nedokáže vyhodnotit množství mědi v játrech, což ovšem bylo klíčové.