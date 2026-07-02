„Rádi bychom tam zřídili byty pro seniory či startovací byty pro mladé, pokud to bude možné a stát nám nebude klást podmínky budoucího využití,“ uvedla místostarostka Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté).
Část hotelu by mohla také sloužit jako ubytování pro studenty. „Zájem o náš domov mládeže ze strany studentů vysoce převyšuje naše kapacity. Bylo by proto vhodné, kdyby pro ně bylo vyhrazeno alespoň jedno patro,“ popsal zastupitel Milan Šťovíček (STAN), který působí jako ředitel litvínovské střední školy Schola Humanitas.
Čtyřpodlažní hotel je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Právě s ním bude vedení města nyní jednat o přímém odkupu. Úřad už obdržel oficiální žádost Litvínova, posoudí, zda splňuje podmínky pro přímý prodej. „S úřadem jsme o našem zájmu jednali už před podáním oficiální žádosti, a tím se zastavil proces, kdy hotel mířil do veřejné dražby,“ doplnila Hellmichová.
Veřejné dražbě se chtěla radnice vyhnout, hrozí totiž, že by se mohla cena v případě více zájemců vyšplhat na částku, kterou by úřad nebyl schopný zaplatit. Vedení města se také obává, aby objekt nezískal jiný majitel, který by ho mohl využít pro ubytování problémových nájemníků.
V hotelu je 16 dvoulůžkových a 13 jednolůžkových pokojů, dále pět mezonetových apartmánů s vlastní terasou. Každý pokoj má sociální zařízení. Kapacita je přes 60 ubytovaných.
Radnice bude usilovat také o odkup přilehlých pozemků včetně parkoviště. Ty mají soukromého majitele. Podle Hellmichové už první jednání proběhla.
Hotel byl postavený zhruba před patnácti lety. Na stavbu šla dotace ve výši 35 milionů korun z dotačního programu ROP Severozápad. Jak napsal v roce 2024 server Seznam Zprávy, Vrchní soud v Praze potrestal podnikatele Jiřího Ježka a Jaroslava Volmuta pěti lety vězení a vysokou finanční pokutou. Podle pravomocného verdiktu nezákonně vylákali dotaci.
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