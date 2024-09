Místo teroristy zlodějíček. Soud řeší případ vniknutí do gymnázia v Litvínově

Okresní soud v Mostě otevřel případ muže, kvůli kterému se v květnu sjely do Litvínova desítky policistů z různých koutů Česka včetně zásahové jednotky. Přijely po nahlášení vniknutí neznámého pachatele do budovy gymnázia. Z potenciálně nebezpečného zločince se vyklubal obyčejný zloděj, co se nechal chytit kousek od školy při jiné krádeži.